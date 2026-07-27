"Vas a ser abuelita": Actriz Danay Cruz sorprende a su mamá con el mejor regalo de cumpleaños

La actriz cubana Danay Cruz convirtió el cumpleaños de su madre en un momento inolvidable este lunes al compartir en Instagram el video de la reacción de su mamá al enterarse de que pronto será abuela.

«Hoy es el cumpleaños de mi mamita (la más bella de todas las mamitas que conste) y quiero celebrarlo con su reacción de cuando supo que sería Abuela», escribió la actriz junto al emotivo reel, en el que se ve a su madre recibir la noticia con una mezcla de sorpresa y emoción.

Danay no dudó en calificar el anuncio como el obsequio más especial que podía ofrecerle: «Creo que no podía darte mejor regalo esta vez».

En el video, grabado en un ambiente familiar y cargado de afecto, la madre de la actriz destapa un plato para encontrar entrar unos zapatitos pequeños y el ultrasonido.

La publicación acumuló más de 3,400 likes y 144 comentarios en pocas horas, con mensajes de felicitación tanto para la futura abuela como para la propia Danay.

La actriz también aprovechó la ocasión para dedicarle palabras llenas de cariño a su mamá: «Si ya eres la mejor como madre no puedo imaginar cómo serás de abuelita».

El anuncio del embarazo había sido hecho apenas dos días antes, el sábado, desde París y con la Torre Eiffel de fondo, donde Danay apareció junto a su pareja Maxime mostrando unos zapatitos tejidos mientras él sostenía la ecografía del bebé.

En aquella publicación, la actriz escribió: «Nuestra mayor alegría y bendición viene en camino», acompañado de un «Gracias Dios por este inmenso regalo».

Se trata del primer hijo de la pareja, y el sexo del bebé no ha sido confirmado por la actriz hasta el momento.

La buena nueva llega apenas siete meses después de que Danay anunciara su compromiso con Maxime en diciembre de 2025, cuando él la sorprendió con una propuesta en un barco-restaurante sobre el río Sena, con la Torre Eiffel iluminada de fondo.