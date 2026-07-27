Cubano cumple sueño a su padre y le regala un auto en Cuba: Esta fue su reacción al verlo

Un cubano emigrado identificado como Carlos Sanz (@carlosanz1317) conmovió a miles de seguidores al publicar el domingo un video en TikTok en el que documenta el momento en que cumple el sueño de regalarle un automóvil a su padre en Cuba.

El clip, de 57 segundos, muestra un entorno exterior cubano —cielo azul, árboles y cables eléctricos— con un texto superpuesto en recuadro amarillo: «Cumplo el sueño de regalarle un auto a mi padre en Cuba». El audio que acompaña las imágenes es una canción cristiana cuya letra reza: «Ora aunque tengas miedo, ora aunque estés llorando, porque el cielo escucha a los corazones quebrantados».

El tono espiritual del video no es casual. Sanz también publicó en sus historias la frase: «Ayudar a los que no lo han dado todo es el mayor acto de gratitud», lo que refuerza el carácter emotivo y filial del gesto.

El video acumuló 23,500 visualizaciones, 2,025 likes y 141 comentarios en menos de 24 horas, una respuesta que refleja el peso simbólico que tiene regalar un automóvil en Cuba.

Y es que en la isla, un vehículo es un bien de lujo prácticamente inalcanzable para la mayoría. Los modelos más básicos en los catálogos oficiales de 2025 parten desde 13,000 euros, mientras que los SUV y eléctricos superan los 54,000 euros, en un país donde el salario estatal promedio equivale a apenas unos pocos dólares al mes.

A eso se suma que la importación privada de autos conlleva aranceles, márgenes comerciales e impuestos que pueden elevar el costo final hasta un 60% sobre el precio de origen. Desde el Decreto 119/2024 del Consejo de Ministros, además, cualquier transmisión de vehículos entre particulares debe formalizarse ante notario y liquidarse por vía bancaria.

El gesto de Sanz se inscribe en una tendencia consolidada entre la diáspora cubana en TikTok. En febrero de este año, un cubano sorprendió a su madre en Cuba con un automóvil durante una videollamada; en junio, un esposo radicado en Estados Unidos le regaló un carro a su esposa en un video que superó las 42,400 reproducciones.

La tendencia viene de más atrás. En noviembre de 2025, la influencer Flor de Cuba envió un auto a su familia en la isla desde Estados Unidos, y en junio de ese mismo año, una cubana le regaló una camioneta a su padre cumpliendo un sueño que él guardaba desde que vivían en la isla.

Para la comunidad cubana en el exterior, estos videos representan algo más que un regalo material: son el símbolo tangible del sacrificio migratorio y del amor filial que no se detiene ante la distancia ni ante la precariedad que impone la dictadura en Cuba.