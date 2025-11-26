Flor de Cuba envía auto a su familia en Cuba desde Estados Unidos: "Todo el sacrificio valió la pena"

La influencer cubana Flor de Cuba compartió con emoción el logro de uno de sus mayores sueños: enviar un automóvil a su familia en la isla.

“Hoy puedo decir que todo valió la pena, hoy me siento orgullosa de poder bendecir a mi familia, a mis hijos. Hoy sé que cada lágrima, cada ataque de pánico tenían un propósito, soy la mujer que rompió el ciclo de pobreza, la oveja negra que nunca se rindió”, escribió en Instagram junto a un video en el que le muestran el auto ya en Cuba.

“Estoy muy orgullosa de mí, por enfocarme, por no venir a perder el tiempo, por usar mi dinero con responsabilidad y sobre todo por cuidar a los míos”, agregó la influencer.

En las imágenes compartidas por la creadora de contenido, se puede ver el auto plateado marca Hyundai recién llegado a Cuba, un gesto que representa para ella y su familia un cambio significativo en su calidad de vida.

En un momento del video donde se le ve muy emocionada se lee: “Hoy duermo en paz, todo el sacrificio valió la pena. Ya mis hijos y mi familia no batallarán más con el transporte”.

Según le comentó la persona de la compañía encargada del envío en videollamada, el vehículo ya se encuentra en proceso de verificación para ser entregado oficialmente a sus familiares en la isla.