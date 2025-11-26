Flor de Cuba envía auto a su familia en Cuba desde Estados Unidos: "Todo el sacrificio valió la pena"

La influencer cubana Flor de Cuba compartió con emoción el logro de uno de sus mayores sueños: enviar un automóvil a su familia en la isla.
“Hoy puedo decir que todo valió la pena, hoy me siento orgullosa de poder bendecir a mi familia, a mis hijos. Hoy sé que cada lágrima, cada ataque de pánico tenían un propósito, soy la mujer que rompió el ciclo de pobreza, la oveja negra que nunca se rindió”, escribió en Instagram junto a un video en el que le muestran el auto ya en Cuba.
“Estoy muy orgullosa de mí, por enfocarme, por no venir a perder el tiempo, por usar mi dinero con responsabilidad y sobre todo por cuidar a los míos”, agregó la influencer.
En las imágenes compartidas por la creadora de contenido, se puede ver el auto plateado marca Hyundai recién llegado a Cuba, un gesto que representa para ella y su familia un cambio significativo en su calidad de vida.
En un momento del video donde se le ve muy emocionada se lee: “Hoy duermo en paz, todo el sacrificio valió la pena. Ya mis hijos y mi familia no batallarán más con el transporte”.
Según le comentó la persona de la compañía encargada del envío en videollamada, el vehículo ya se encuentra en proceso de verificación para ser entregado oficialmente a sus familiares en la isla.
Preguntas frecuentes sobre Flor de Cuba y su éxito en Estados Unidos
¿Cómo logró Flor de Cuba enviar un auto a su familia en Cuba?
Flor de Cuba logró enviar un automóvil a su familia en Cuba gracias a su éxito como influencer y creadora de contenido en Estados Unidos. A través de su trabajo en redes sociales, ha generado suficientes ingresos para cumplir este sueño personal y mejorar la calidad de vida de sus seres queridos en la isla.
¿Cuál es el impacto del envío del auto en la vida de la familia de Flor de Cuba?
El envío del auto representa un cambio significativo en la calidad de vida de la familia de Flor de Cuba en Cuba, ya que les proporciona un medio de transporte confiable y reduce las dificultades asociadas con el transporte en la isla.
¿Qué otros logros ha alcanzado Flor de Cuba en Estados Unidos?
Flor de Cuba ha alcanzado varios hitos importantes en Estados Unidos, incluyendo convertirse en empresaria al registrar su empresa, alcanzar un millón de dólares en ventas a través de TikTok Shop en 27 días, y ser invitada especial en el programa “Hoy Día” de Telemundo. Además, está en proceso de comprar su primera casa en el país.
¿Cómo ha influido el éxito de Flor de Cuba en su comunidad de seguidores?
El éxito de Flor de Cuba ha inspirado a su comunidad de seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de superación, coraje y determinación. Su historia de transformación personal y profesional motiva a muchos a perseguir sus sueños y a emprender en redes sociales con honestidad y propósito.
