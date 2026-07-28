Novedades del mercado informal de divisas al amanecer de este martes: Así se comporta el dólar, el euro y la MLC

El mercado informal de divisas en Cuba abre este martes 28 de julio con señales mixtas: a las 10:00 a.m. (hora local cubana) el dólar registra un ligero retroceso, el euro se mantiene sin variaciones y la MLC cede terreno respecto a la jornada anterior.

La jornada arranca con cierta calma, aunque las tres divisas acumulan ganancias notables frente a los niveles de hace una semana y un mes.

Así abre el dólar en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, con una compra en torno a los 670 CUP y una venta de 675 CUP.

Esto representa una caída de 1 peso respecto a la jornada anterior, cuando el valor medio se situaba en 674 CUP. En perspectiva semanal, el billete verde acumula una subida de 5,5 pesos frente a los 667 CUP de hace siete días, lo que equivale a un alza del 0,8%.

Respecto a hace 30 días, la cotización ha escalado 57,5 pesos, un incremento del 9,3%, aunque conviene tomar esta comparación con prudencia, ya que puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 675 CUP. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro mantiene su fortaleza

El euro abre la jornada en 788 pesos cubanos (CUP), con una horquilla de compra en 780 CUP y venta en 795 CUP.

Se mantiene sin variaciones respecto a la sesión previa, cuando también cerró en 788 CUP.

En la última semana, sin embargo, la divisa europea ha subido 17 pesos, un avance del 2,2% frente a los 771 CUP de hace siete días.

A 30 días vista, la ganancia asciende a 87,5 pesos (+12,5%), aunque esta cifra también puede incorporar ajustes metodológicos del índice.

El máximo de los últimos 30 días se sitúa en 790 CUP y el mínimo en 688 CUP. Supera al dólar por 115 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

La MLC retrocede, pero sigue por encima de la semana pasada

La MLC ronda los 485 pesos cubanos (CUP), con una compra de 430 CUP y una venta de 539 CUP.

Este valor debe tomarse como orientativo, dado el escaso volumen de operaciones que lo respalda en esta franja horaria.

Respecto a la jornada anterior, la MLC retrocede 9,5 pesos, una caída del 1,9% frente a los 494 CUP registrados ayer.

En la última semana, no obstante, ha ganado 43,5 pesos (+9,9%), y en el último mes acumula una subida de 58 pesos (+13,6%), con las mismas reservas metodológicas que aplican a las demás divisas.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 788 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 485 CUP (valor orientativo, pocos datos).

La brecha con el tipo de cambio oficial sigue ampliándose

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La brecha entre el tipo oficial y el informal supera los 72 pesos en el caso del dólar y los 104 pesos en el del euro, una distancia que ilustra la desconexión entre la economía formal y la realidad cotidiana de los cubanos.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En lo que va de mes, el dólar oficial ha pasado de 589 a 601 CUP, mientras que en el mercado informal la cotización se mueve en torno a los 673 CUP, una diferencia que los cubanos deben asumir cada vez que necesitan acceder a divisas fuera del sistema bancario estatal.

La presión sobre el peso cubano continúa

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

El retroceso del dólar en la apertura de este martes ofrece un respiro mínimo, pero la tendencia acumulada del último mes -con subidas de entre el 9% y el 13% en las tres divisas- refleja la presión estructural que sigue erosionando el poder de compra del peso cubano.

La brecha entre el tipo oficial y el informal refleja la persistente escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda de dólares y euros por parte de la población, ya sea para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio de CiberCuba?

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de dólar estadounidense (USD) a peso cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 28 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP.

5 USD = 3.365 CUP.

10 USD = 6.730 CUP.

20 USD = 13.460 CUP.

50 USD = 33.650 CUP.

100 USD = 67.300 CUP.

Equivalencia de billetes de euro (EUR) a peso cubano (CUP), según las tasas de cambio de este martes 28 de julio de 2026