¿Cómo se comportó Damian Valdez Galloso durante su comparecencia en corte este martes?

Damian Valdez Galloso, acusado del asesinato del reguetonero cubano El Taiger, compareció este martes ante la corte criminal de Miami-Dade en su primera presencia física ante un tribunal desde 2024.

Valdez Galloso se mostró serio pero en todo momento altivo, con la cabeza en alto, sin mostrar señales de abatimiento ante el tribunal.

El momento que más llamó la atención -y que generó malestar en Teresa Padrón y en otros seguidores de El Taiger- ocurrió al cierre de la sesión: cuando el acusado y su abogado defensor conversaron de manera distendida y se vio a Damian sonreír.

Se trata de una escena que contrasta con la gravedad de los cargos y con el dolor de quienes exigen justicia para El Taiger.

Las posturas de Teresa Padrón y la defensa

Tras la audiencia, la periodista Maylín Legañoa recogió las declaraciones de ambas partes fuera del tribunal para Telemundo 51.

«Obviamente hoy se presentó a Damián por primera vez físicamente en la corte y como la primera vez me ha afectado bastante», admitió Teresa Padrón.

«Piensan comenzar el juicio para marzo, o sea que le está dando tiempo a la fiscalía y a la defensa a que terminen sus citaciones que tiene que hacer con todos los departamentos de policía que estuvieron involucrados», dijo sobre el nuevo calendario judicial e intentó no juzgar a la justicia estadounidense.

El abogado defensor fue contundente al fijar la postura de su equipo: «Es un hombre inocente, lo que queremos es defenderlo, no llegar a acuerdos, defensa, juicio, defensa, alternativamente ellos siempre pueden despedir los cargos».

El representante legal también subrayó el argumento central de la estrategia: «Un caso de autodefensa, ellos lo saben, lo sabemos nosotros y eso es lo que vamos a pelear».

Novedades procesales y nuevo aplazamiento

Durante la sesión se revelaron varias complicaciones que explican el retraso en el proceso, según informó Univision en su cobertura de la audiencia.

La fiscalía planea llamar a entre 15 y 20 testigos y el caso involucra a tres departamentos de policía distintos -Miami, Hialeah y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade- lo que ha dificultado la coordinación.

Además, aún está pendiente la evidencia principal del departamento de Metro Dade.

La abogada defensora informó al juez que la toma de declaraciones se había retrasado por la licencia de maternidad de su secretaria, aunque indicó que regresará la semana próxima

El juicio, antes fijado para el 15 de septiembre de 2026, quedó descartado para esa fecha; el tribunal indicó que probablemente se celebrará en febrero o marzo de 2027.

«Justicia para José», el clamor fuera del tribunal

Antes de la audiencia, Padrón había convocado a familiares y seguidores a congregarse frente al tribunal con una advertencia clara en sus historias de Instagram:

«Para los que van a ir, nadie debe hablar en la sala de corte, si lo hacen pueden ser expulsados o arrestados. Vamos en son de paz y de respeto hacia la corte, con el solo objetivo de pedir justicia para José».

Los asistentes portaron carteles con la leyenda «Justicia para José», usando el nombre de pila del artista y no su nombre artístico.

Valdez Galloso enfrenta tres cargos: asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

La fiscalía, que descartó pedir la pena de muerte pero busca cadena perpetua obligatoria, cuenta con grabaciones de seguridad, muestras de ADN y más de 1,200 fotografías forenses.

El próximo paso será una audiencia de estatus fijada para el 2 de septiembre, donde se revisará el avance del caso y la posible incorporación de testigos o peritos adicionales.