Así mantiene Teresa Padrón el memorial dedicado a El Taiger frente al hospital donde falleció en Miami

Cada día 10 del mes, Teresa Padrón recorre Miami para renovar el memorial dedicado a El Taiger, el reguetonero cubano fallecido el 10 de octubre de 2024. Este sábado, la exmánager del artista llevó a sus seguidores a vivir ese momento a través de un video en TikTok que acumuló más de 242,500 reproducciones.

En la visita, Padrón compró flores naturales y artificiales, globos blancos y retiró los elementos que el tiempo había deteriorado.

También colocó una nueva bandera con las iniciales LBMA —confeccionada y donada por la cuenta @yo_soy_havana_y_tu_— como parte del cuidado constante que dedica al espacio.

«Como cada día 10, fui a visitar el memorial de José en Miami. Le pusimos flores nuevas, retiramos las que ya estaban deterioradas y pusimos una bandera nueva de LBMA, hecha con mucho cariño», escribió Padrón en la descripción del video.

Durante esa misma jornada, hizo una parada adicional en un mural de El Taiger ubicado en Miami que será removido próximamente.

La propiedad donde está pintado fue adquirida por una iglesia que decidió retirarlo, lo que llevó a Padrón a despedirse del lugar antes de su desaparición.

«Lamentablemente muy pronto será removido porque la propiedad fue comprada por una iglesia que ha decidido retirarlo. Quise pasar una vez más, hablar unos minutos con los dueños y guardar ese recuerdo porque también forma parte de su historia aquí en la ciudad», explicó.

El mural de Calle 8, entre las calles 16 y 17, fue pintado en octubre de 2024 por Reinier Villa Herrera tras la muerte del artista, con las frases «La Tranka de Cuba» y «LBMA».

Paralelamente, el proceso judicial por la muerte del cantante sigue su curso con retrasos.

El acusado, Damián Valdez Galloso, alias «El Narra», enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y posesión ilegal de arma de fuego.

El juicio, que estaba previsto para el 15 de septiembre de 2026, fue aplazado nuevamente y se espera que se celebre en febrero o marzo de 2027.

Desde la muerte de El Taiger, Padrón se convirtió en la principal impulsora de los homenajes y de la campaña de justicia, con una presencia constante en redes sociales.

Entre sus acciones más destacadas figura la adquisición de una capilla en el Cementerio de Colón de La Habana para que los restos del artista descansen junto a los de su madre, además de su viaje a Cuba para apoyar a la hija del cantante.

«Mantener este lugar bonito no es solo por él, sino también por todas las personas que llegan hasta aquí para recordarlo. Cada flor, cada globo y cada pequeño detalle es una muestra de que sigue siendo querido y de que su memoria continúa viva», afirmó Padrón en el video.

La próxima audiencia de estatus del caso está fijada para el 2 de septiembre de 2026, mientras los seguidores del artista esperan que la justicia llegue antes de que se cumpla el tercer aniversario de su muerte.

«Mientras existan personas como ustedes que lleven en su corazón su legado, seguirá vivo. Justicia para José», cerró Padrón.