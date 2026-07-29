«Me rompió el corazón»: Desgarrador mensaje de la hija de El Taiger tras la audiencia judicial

Pocas horas después de la audiencia judicial del martes en Miami, Yaliet Caridad Carvajal, la hija mayor de El Taiger, publicó un desgarrador mensaje en Instagram que resumió en pocas palabras el dolor de una familia que sigue esperando justicia.

«Hoy fue otro día muy difícil para mí. Ver a la persona que le quitó la vida a mi papá sonriendo mientras mi familia y yo sigue llorándolo me rompió el corazón», escribió la niña de 12 años desde su cuenta @yaliet_carvajal, acompañando el texto con una fotografía del velatorio de su padre, donde se leía la leyenda «El Sentimiento de un País».

El detonante del mensaje fue la comparecencia de Damián Valdez Galloso ante la corte criminal de Miami-Dade, su primera presencia física ante un tribunal desde 2024. Según reportes de la audiencia, el acusado se mostró altivo durante la sesión y al cierre fue visto sonriendo y conversando de manera distendida con su abogado defensor, una escena que generó malestar entre los presentes.

Yaliet no ocultó su reacción ante esa imagen. «Escuchar que dicen que es inocente este asesino me duele mucho, porque mi papá ya no está con nosotros y nadie podrá devolvernos sus abrazos, sus consejos ni todo el amor que nos daba», añadió en su publicación.

La niña también habló en nombre de sus hermanos. «Yo solo tengo 12 años. No entiendo muchas cosas de los adultos, pero sí sé que extraño a mi papá todos los días. Mis hermanos Ana, Lucas, Sofía y yo estamos creciendo con un vacío enorme que nadie podrá llenar».

El post terminó con un llamado directo a quienes la siguen: «Solo les pido a todas las personas que lean este mensaje que no se olviden de mi papá. Les pido que nos acompañen con sus oraciones, que compartan su historia y que sigan pidiendo justicia».

La publicación acumuló más de 6,700 reacciones y 449 comentarios en pocas horas, con mensajes de apoyo de seguidores y figuras cercanas al artista, entre ellos el rapero The Yabo, quien dejó un escueto «Princess» acompañado de un corazón.

En el plano judicial, el juicio contra Valdez Galloso —que estaba fijado para el 15 de septiembre de 2026— quedó descartado para esa fecha tras la audiencia del martes. El tribunal indicó que el proceso probablemente se celebrará entre febrero y marzo de 2027, con la fiscalía preparando entre 15 y 20 testigos y evidencia de tres departamentos de policía. La próxima audiencia de estatus quedó fijada para el 2 de septiembre de 2026.

Yaliet cerró su mensaje con una promesa directa a su padre: «Papá, te prometemos que nunca dejaremos de luchar por ti. Vivirás siempre en nuestros corazones. Te amamos y te extrañamos todos los días».