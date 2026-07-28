Pitones birmanas conquistan un nuevo territorio en Florida y amenazan sus ecosistemas

Serpiente pitón encontrada en Florida Foto © X / Conservancy of SWFL

Las pitones birmanas han establecido una colonia reproductora en el condado de Charlotte, en el suroeste de Florida, marcando la primera expansión confirmada de la especie fuera de su rango histórico en el sur del estado, según alertaron expertos en vida silvestre a ABC News.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) confirmó que las pitones birmanas ya se consideran «establecidas» en una parte del oeste del condado Charlotte, al norte de Naples y Fort Myers, en la costa del Golfo.

Hasta esta confirmación, el rango considerado establecido se extendía desde el sur del lago Okeechobee hasta Key Largo, y desde el oeste del condado Broward hasta el condado Collier.

Los primeros reportes de avistamientos en la zona comenzaron a multiplicarse a partir de 2020, concentrándose en las localidades de Rotonda West, Placida, Englewood East y South Gulf Cove.

Los biólogos identificaron una colonia reproductora activa cerca del Charlotte Harbor Preserve State Park.

Las autoridades descartan que esta nueva colonia sea resultado de migración natural desde los Everglades.

La FWC considera que los animales eran mascotas que escaparon o fueron liberadas deliberadamente por sus dueños.

Ian Bartoszek, biólogo y coordinador científico de la Conservancy of Southwest Florida, respaldó esa conclusión: «La evidencia de la nueva colonia es consistente con lo que los biólogos esperarían de una población satélite establecida a través de introducciones intencionales, no de una expansión natural».

La FWC y sus agencias asociadas continúan monitoreando los condados de Charlotte y Lee, aunque los expertos reconocen que, por ahora, no existe una solución efectiva a escala para revertir el daño ecológico causado por esta especie invasora.

El problema tiene raíces en el comercio de mascotas exóticas: el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. estima que unas 180,000 pitones birmanas fueron importadas al país entre 1975 y 2018, muchas de las cuales terminaron en el ecosistema por escape o liberación.

Desde el año 2000, la especie ya contaba con una población autosustentable en el sur de Florida.

El impacto ecológico de estas serpientes es devastador. Como depredadores ápice generalistas, se alimentan de mapaches, zarigüeyas, linces, caimanes, aves y ciervos, incluyendo presas más grandes que ellas mismas.

En zonas invadidas de los Everglades, los estudios documentan caídas de hasta 99.3% en poblaciones de mapaches, 98.9% en zarigüeyas y 87.5% en linces.

Bartoszek lo resumió con claridad: «Es un depredador ápice generalista, y por eso nos interesa tanto retirarlo del ecosistema».

Robert McCleery, ecólogo de la Universidad de Florida, advirtió que una vez que las pitones se instalan en un área, la mayoría de las poblaciones de mamíferos quedan diezmadas, dejando un «ecosistema simplificado» dominado por roedores y otras especies invasoras.

«Este es un patrón que aún no hemos encontrado la manera de detener o revertir a la escala necesaria para abordar el problema», señaló.

Uno de los mayores obstáculos para el control es la dificultad de detectar a estos reptiles. La tasa de éxito estimada en los operativos de búsqueda es de apenas 1% a 3%, y en el Parque Nacional Everglades se localiza aproximadamente una pitón por cada ocho horas de rastreo.

Florida mantiene programas activos de control. En junio de 2026, el estado batió un récord al retirar 177 pitones birmanas con un peso combinado de 8,080 libras durante la temporada de apareamiento, superando el récord previo de 6,300 libras.

Además, el Florida Python Challenge 2026 ofreció $10,000 en premios al participante que eliminara más serpientes durante los 10 días del evento, celebrado del 10 al 19 de julio.