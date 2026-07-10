Florida ofrece hasta 10,000 dólares por capturar pitones invasoras: el desafío arranca este viernes

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Florida vuelve a poner precio a uno de sus mayores problemas ambientales. A partir de la medianoche de este viernes, comenzará una nueva edición del Florida Python Challenge, una competencia que repartirá más de 25,000 dólares en premios, incluyendo 10,000 dólares para quien capture la mayor cantidad de pitones birmanas invasoras en el sur del estado.
De acuerdo con USA Today, el desafío organizado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) se extenderá hasta las 5:00 p.m. del 19 de julio y se desarrollará en ocho áreas autorizadas, entre ellas el Parque Nacional Everglades, el principal hábitat de esta especie.
Para participar, los aspirantes deberán registrarse pagando una cuota no reembolsable de 25 dólares, completar un curso de capacitación en línea y obtener un código de certificación antes de iniciar la cacería.
El objetivo del concurso es reducir la población de la pitón birmana, una especie originaria del sudeste asiático que llegó a Florida a través del comercio de mascotas exóticas y que hoy representa una de las mayores amenazas para el ecosistema de los Everglades.
Estos reptiles depredan más de 85 especies de animales nativos, entre ellas aves, mamíferos y reptiles, incluidas algunas protegidas. Estudios citados por la FWC indican que en determinadas zonas las poblaciones de pequeños mamíferos han disminuido hasta en un 90 % debido a la expansión de estas serpientes.
Un récord el año pasado
La edición de 2025 fue la más exitosa desde que el certamen comenzó en 2013.
Un total de 934 participantes, procedentes de 30 estados de Estados Unidos y Canadá, capturaron 294 pitones en apenas diez días, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
La gran ganadora fue Taylor Stanberry, residente del suroeste de Florida, quien eliminó 60 serpientes, alrededor del 20 % del total capturado, convirtiéndose en la primera mujer en obtener el premio principal en la historia del desafío.
Tras ese resultado, el presidente de la FWC, Rodney Barreto, calificó la competencia como una "gran victoria para la fauna nativa" y destacó el papel de los ciudadanos en la protección del ecosistema.
Reglas estrictas para los cazadores
El reglamento prohíbe utilizar armas de fuego, perros u otros animales durante la captura. Sí están permitidas las pistolas de aire comprimido y los dispositivos de perno cautivo para sacrificar humanitariamente a las serpientes.
Además, cada ejemplar capturado deberá entregarse refrigerado o congelado en uno de los puntos oficiales de control dentro de las 24 horas posteriores a su captura.
Desde que el Florida Python Challenge comenzó hace más de una década, los participantes han eliminado más de 1,400 pitones. Si se suman las capturas realizadas por contratistas profesionales contratados por el estado, la cifra supera las 27,000 serpientes retiradas de Florida desde el año 2000.
En mayo pasado, una pitón birmana que custodiaba 20 huevos fue encontrada debajo de una acera en Miami, una muestra de cómo estos reptiles ya no se limitan a los humedales de los Everglades y comienzan a aparecer también en zonas urbanas.
El verano coincide además con el período de mayor actividad de estas serpientes. Durante el día suelen permanecer ocultas, pero al caer la noche salen en busca de alimento y con frecuencia cruzan caminos y carreteras, lo que facilita su localización por parte de los participantes.
Preguntas frecuentes sobre el Florida Python Challenge 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Florida Python Challenge y cuál es su objetivo principal?
El Florida Python Challenge es una competencia organizada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) que tiene como objetivo principal reducir la población de pitones birmanas invasoras en el estado. Se ofrece un premio de 10,000 dólares al participante que capture la mayor cantidad de estas serpientes.
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¿Cuáles son las reglas para participar en el Florida Python Challenge 2026?
Para participar en el Florida Python Challenge 2026, los aspirantes deben registrarse pagando una cuota no reembolsable de 25 dólares, completar un curso de capacitación en línea y obtener un código de certificación. Está prohibido el uso de armas de fuego, perros u otros animales durante la captura, pero se permiten pistolas de aire comprimido y dispositivos de perno cautivo.
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¿Por qué las pitones birmanas son una amenaza para el ecosistema de Florida?
Las pitones birmanas son una amenaza significativa para el ecosistema de Florida porque depredan más de 85 especies de animales nativos, incluyendo aves, mamíferos y reptiles. Han causado una disminución de hasta el 90% en algunas poblaciones de mamíferos nativos.
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¿Cuál ha sido el impacto del huracán Andrew en la expansión de las pitones birmanas en Florida?
El huracán Andrew, que ocurrió en 1992, dañó instalaciones de cría de reptiles en el sur de Miami, lo que resultó en la liberación accidental de pitones birmanas al entorno natural. Este evento aceleró la expansión de la especie en Florida.
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¿Cómo se determina el ganador del gran premio en el Florida Python Challenge?
El gran premio de 10,000 dólares se otorga al participante que capture la mayor cantidad de pitones birmanas durante el evento, sin importar la categoría en la que participe. En caso de empate, se desempata por la longitud total acumulada de las serpientes capturadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.