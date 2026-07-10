Florida ofrece hasta 10,000 dólares por capturar pitones invasoras: el desafío arranca este viernes

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Florida vuelve a poner precio a uno de sus mayores problemas ambientales. A partir de la medianoche de este viernes, comenzará una nueva edición del Florida Python Challenge, una competencia que repartirá más de 25,000 dólares en premios, incluyendo 10,000 dólares para quien capture la mayor cantidad de pitones birmanas invasoras en el sur del estado.

De acuerdo con USA Today, el desafío organizado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) se extenderá hasta las 5:00 p.m. del 19 de julio y se desarrollará en ocho áreas autorizadas, entre ellas el Parque Nacional Everglades, el principal hábitat de esta especie.

Para participar, los aspirantes deberán registrarse pagando una cuota no reembolsable de 25 dólares, completar un curso de capacitación en línea y obtener un código de certificación antes de iniciar la cacería.

El objetivo del concurso es reducir la población de la pitón birmana, una especie originaria del sudeste asiático que llegó a Florida a través del comercio de mascotas exóticas y que hoy representa una de las mayores amenazas para el ecosistema de los Everglades.

Estos reptiles depredan más de 85 especies de animales nativos, entre ellas aves, mamíferos y reptiles, incluidas algunas protegidas. Estudios citados por la FWC indican que en determinadas zonas las poblaciones de pequeños mamíferos han disminuido hasta en un 90 % debido a la expansión de estas serpientes.

Un récord el año pasado

La edición de 2025 fue la más exitosa desde que el certamen comenzó en 2013.

Un total de 934 participantes, procedentes de 30 estados de Estados Unidos y Canadá, capturaron 294 pitones en apenas diez días, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

La gran ganadora fue Taylor Stanberry, residente del suroeste de Florida, quien eliminó 60 serpientes, alrededor del 20 % del total capturado, convirtiéndose en la primera mujer en obtener el premio principal en la historia del desafío.

Tras ese resultado, el presidente de la FWC, Rodney Barreto, calificó la competencia como una "gran victoria para la fauna nativa" y destacó el papel de los ciudadanos en la protección del ecosistema.

Reglas estrictas para los cazadores

El reglamento prohíbe utilizar armas de fuego, perros u otros animales durante la captura. Sí están permitidas las pistolas de aire comprimido y los dispositivos de perno cautivo para sacrificar humanitariamente a las serpientes.

Además, cada ejemplar capturado deberá entregarse refrigerado o congelado en uno de los puntos oficiales de control dentro de las 24 horas posteriores a su captura.

Desde que el Florida Python Challenge comenzó hace más de una década, los participantes han eliminado más de 1,400 pitones. Si se suman las capturas realizadas por contratistas profesionales contratados por el estado, la cifra supera las 27,000 serpientes retiradas de Florida desde el año 2000.

En mayo pasado, una pitón birmana que custodiaba 20 huevos fue encontrada debajo de una acera en Miami, una muestra de cómo estos reptiles ya no se limitan a los humedales de los Everglades y comienzan a aparecer también en zonas urbanas.

El verano coincide además con el período de mayor actividad de estas serpientes. Durante el día suelen permanecer ocultas, pero al caer la noche salen en busca de alimento y con frecuencia cruzan caminos y carreteras, lo que facilita su localización por parte de los participantes.