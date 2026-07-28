Roban maleta a una mujer que se marcha de Cuba y ofrecen una laptop para recuperar recuerdos familiares

«Le damos una laptop por sus vestidos»: Pareja busca maleta robada en la terminal de Bayamo

Un cubano identificado como José Rodríguez publicó este domingo un mensaje desesperado en el grupo de Facebook REVOLICO BAYAMO: Compra y Venta en GRANMA, dirigido a la persona que robó la maleta de su esposa en la terminal de ómnibus de Bayamo.

A cambio de recuperarla, ofreció entregar una laptop.

Según su relato, el robo ocurrió entre las 2:30 y las 4:00 de la madrugada en el espacio de Viazul dentro de la terminal, donde la pareja esperaba un ómnibus cuya salida estaba prevista para las 12:20 a. m., pero permanecía retrasado.

José explicó en los comentarios que el agotamiento provocado por la espera terminó venciéndolo: «Fue un momentico que me quedé dormido y mi mujer fue al baño. Andaban velando...», escribió.

En ese breve intervalo, alguien habría aprovechado para llevarse el equipaje.

La maleta contenía principalmente ropa de mujer, pero también varios objetos de valor sentimental, entre ellos unos vestidos y unas argollas que la abuela de su esposa le había regalado.

La pérdida resulta especialmente dolorosa porque la mujer tiene previsto salir de Cuba el próximo 7 de agosto.

«Si esto lo llega a ver el ladrón, que sepa que no somos rencorosos. Le damos una laptop por un par de vestidos, aunque sea, que tienen valor sentimental, y unas argollas que le regaló su abuela», escribió José.

También aseguró que la persona podía contactarlo desde una cuenta falsa y prometió no presentar una denuncia si devolvía las pertenencias.

La única buena noticia fue que dentro del equipaje no había documentos personales.

«Mi mujer se va del país el día 7 del mes entrante. Gracias a Dios no tenía ninguna documentación, como el pasaporte, en esa maleta», señaló.

José relató que llamó a la Policía, pero cuestionó la respuesta que recibió: «Vinieron, me dijeron que esperara a otros policías que iban a venir a ver el caso. Se fueron y aún los estoy esperando. Ni saben si me fui o sigo aquí. ¿Acaso se les puede llamar policías?».

José cerró su publicación lamentando que este episodio marque los últimos días de su esposa en la isla: «Qué pena que mi mujer se lleve esta experiencia de mi isla para su país...».

Varios usuarios aseguraron en los comentarios que el espacio de Viazul dentro de la terminal es de acceso restringido y debería permanecer vigilado. Algunos recomendaron al afectado reclamar directamente ante la dirección de la empresa.

«Reclama al director de Viazul. Ellos tienen que responder. Eso es área restringida y solamente entras con tu pasaje», escribió Alexeida Viamonte Cedeño, quien sugirió, sin aportar pruebas, que pudiera existir algún tipo de coordinación con los ladrones.

Otros internautas denunciaron el aumento de la inseguridad y criticaron que un servicio de transporte costoso no garantice la protección de los pasajeros ni de sus pertenencias.

«Hay que andar con un termo de café para no dormirse, porque ya es demasiada la delincuencia que hay en Cuba. Ya ni Viazul se respeta; ni siquiera es puntual y menos te garantiza seguridad, con lo cara que es. Un desastre total», comentó Zulay Galán Palacio.

El caso ocurre en medio de un crecimiento de los reportes de inseguridad en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, una organización independiente, documentó 2.833 reportes de hechos delictivos durante 2025, un 115,11 % más que en 2024. Los robos fueron la categoría más frecuente, con 1.536 registros.

Estas cifras proceden del seguimiento de denuncias publicadas en redes sociales y medios de comunicación, y no de estadísticas oficiales completas, inexistentes públicamente en Cuba.