Más de 80 mil rayos estremecen Florida durante el fin de semana tras fuertes tormentas

Mapa de los rayos detectados durante un fin de semana en Florida

Un mapa publicado por el meteorólogo Matt Devitt reveló que más de 80,000 rayos sacudieron el estado de Florida durante el sábado y el domingo, producto de intensas tormentas que cubrieron prácticamente todo el territorio estatal.

Devitt describió en Facebook el fenómeno con una frase contundente: «Florida definitivamente estuvo a la altura de su reputación este fin de semana con un número electrizantemente grande de impactos provocados por fuertes tormentas el sábado y el domingo».

El mapa, repleto de íconos amarillos de relámpago, muestra una densísima concentración de descargas a lo largo del corredor central del estado, desde Jacksonville, en el norte, hasta los Cayos, en el extremo sur, pasando por Daytona Beach, Orlando, Tampa, North Port y Miami.

Las consecuencias no se limitaron al espectáculo visual. En North Palm Beach, por ejemplo, un rayo impactó un árbol de melaleuca alrededor de las dos de la tarde del domingo, provocando una pequeña fuga de gas y la rotura de una tubería de agua de seis pulgadas.

Equipos de Seacoast Utility Authority, Florida Public Utilities y Florida Power & Light respondieron al incidente, junto con los bomberos y trabajadores de Obras Públicas de North Palm Beach.

El episodio del fin de semana se enmarca en una temporada 2026 de actividad eléctrica extraordinaria.

Para principios de julio, Florida ya había superado el millón de descargas eléctricas en el año, con más de 200,000 registradas en apenas una semana, según datos del propio Devitt.

El domingo, apenas horas antes de publicar el mapa de los 80,000 rayos, Devitt también alertó sobre golfistas que desafiaban las tormentas en Venice, Florida, con un mensaje directo: «Ninguna partida de golf vale que te alcance un rayo».

Florida lidera el país en muertes por rayos entre 2016 y 2025, con 51 fallecidos, según el Consejo Nacional de Seguridad ante Rayos. Texas ocupa el segundo lugar con 21 muertes en el mismo período.

El 90% de las descargas eléctricas en el estado se concentran entre junio y septiembre, y los 67 condados floridanos registran actividad de truenos y rayos durante todo el año, lo que convierte cada verano en una temporada de alto riesgo para residentes y visitantes.