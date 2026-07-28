Más de 80 mil rayos estremecen Florida durante el fin de semana tras fuertes tormentas

Un mapa publicado por el meteorólogo Matt Devitt reveló que más de 80,000 rayos sacudieron el estado de Florida durante el sábado y el domingo, producto de intensas tormentas que cubrieron prácticamente todo el territorio estatal.
Devitt describió en Facebook el fenómeno con una frase contundente: «Florida definitivamente estuvo a la altura de su reputación este fin de semana con un número electrizantemente grande de impactos provocados por fuertes tormentas el sábado y el domingo».
El mapa, repleto de íconos amarillos de relámpago, muestra una densísima concentración de descargas a lo largo del corredor central del estado, desde Jacksonville, en el norte, hasta los Cayos, en el extremo sur, pasando por Daytona Beach, Orlando, Tampa, North Port y Miami.
Las consecuencias no se limitaron al espectáculo visual. En North Palm Beach, por ejemplo, un rayo impactó un árbol de melaleuca alrededor de las dos de la tarde del domingo, provocando una pequeña fuga de gas y la rotura de una tubería de agua de seis pulgadas.
Equipos de Seacoast Utility Authority, Florida Public Utilities y Florida Power & Light respondieron al incidente, junto con los bomberos y trabajadores de Obras Públicas de North Palm Beach.
El episodio del fin de semana se enmarca en una temporada 2026 de actividad eléctrica extraordinaria.
Para principios de julio, Florida ya había superado el millón de descargas eléctricas en el año, con más de 200,000 registradas en apenas una semana, según datos del propio Devitt.
El domingo, apenas horas antes de publicar el mapa de los 80,000 rayos, Devitt también alertó sobre golfistas que desafiaban las tormentas en Venice, Florida, con un mensaje directo: «Ninguna partida de golf vale que te alcance un rayo».
Florida lidera el país en muertes por rayos entre 2016 y 2025, con 51 fallecidos, según el Consejo Nacional de Seguridad ante Rayos. Texas ocupa el segundo lugar con 21 muertes en el mismo período.
El 90% de las descargas eléctricas en el estado se concentran entre junio y septiembre, y los 67 condados floridanos registran actividad de truenos y rayos durante todo el año, lo que convierte cada verano en una temporada de alto riesgo para residentes y visitantes.
Preguntas frecuentes sobre las tormentas eléctricas y rayos en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos rayos cayeron en Florida durante el fin de semana del 26 de julio de 2026?
Durante el fin de semana del 26 de julio de 2026, más de 80,000 rayos cayeron en Florida como resultado de intensas tormentas que cubrieron prácticamente todo el estado. Este fenómeno es parte de una temporada de actividad eléctrica extraordinaria en la región.
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¿Qué medidas de seguridad se deben tomar durante una tormenta eléctrica en Florida?
Durante una tormenta eléctrica, es importante buscar refugio en un edificio cerrado o en un vehículo con techo rígido. Evite áreas abiertas, suelte objetos metálicos como palos de golf y aléjese de postes, árboles y estructuras metálicas. Además, evite el uso de teléfonos fijos y equipos conectados a la red eléctrica.
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¿Por qué Florida es un estado con alta actividad de rayos?
Florida es uno de los estados con mayor actividad de rayos debido a su clima cálido y húmedo, especialmente entre junio y septiembre, cuando el 90% de las descargas eléctricas se concentran. La combinación de calor, humedad tropical y vientos débiles crea el escenario perfecto para tormentas eléctricas frecuentes y peligrosas.
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¿Cuál es el impacto de las tormentas eléctricas en la infraestructura de Florida?
Las tormentas eléctricas pueden causar daños significativos a la infraestructura en Florida. Ejemplos recientes incluyen un rayo que provocó una fuga de gas y la rotura de una tubería de agua en North Palm Beach. Además, los rayos pueden dañar sistemas eléctricos y provocar apagones, afectando a miles de residentes y servicios esenciales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.