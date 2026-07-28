Dirigente comunista ante los apagones: «No podemos dejar sola a la UNE»

El director general de la Empresa de Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, Edel Gómez Gómez, llamó a todos los actores económicos del país a sumarse a la generación solar para aliviar la crisis eléctrica.

En declaraciones recogidas por Canal Caribe sobre la transición energética en Cuba, el dirigente comunista señaló: «Pienso que no podemos dejar a la Unión Eléctrica sola en este combate. Tienen que participar todos los actores económicos, sean TCP, MIPYME, o empresas estatales».

La empresa estatal pertenece al Grupo GELEC. Gómez Gómez detalló que operan 22 parques fotovoltaicos internos y producen más de 8,000 kWh diarios, de los cuales unos 5,000 kWh se destinan a los procesos productivos propios.

«Al sistema entregamos entre 3,000 y 3,500 kWh diarios, de acuerdo a cómo se comporte el sol en ese día», dijo sobre el aporte al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El dirigente extendió el llamado más allá del sector empresarial: «Hoy tenemos que lograr que se sume a esta tarea del apagón todas las empresas que sean posibles. Y voy más allá. Pienso que todas las viviendas que sean posibles también se deben ir sumando».

Para ilustrar la lógica del esfuerzo colectivo, citó al gobernante del régimen: «Si todos, de acuerdo a las posibilidades, ponen un panel, dos paneles, tres paneles, mil paneles, se va quitando pedacitos, como dice nuestro presidente, del problema que es el apagón que tenemos hoy en día».

La empresa también explora los pequeños aerogeneradores como complemento nocturno a la energía solar. «El sol nadie nos lo puede bloquear, pero el aire tampoco», señaló Gómez Gómez.

La magnitud del déficit hace irrelevante el aporte

El discurso del funcionario contrasta con la dimensión real de la crisis. El 8 de julio se registró el mayor déficit eléctrico de la historia de Cuba: 2,341 MW.

En ese contexto, los 3,000 a 3,500 kWh diarios que aporta la industria electrónica equivalen a poco más de 3 MWh, una fracción ínfima frente a un déficit que supera los 2,000 MW durante las horas de máxima demanda.

Cuba ha sufrido al menos cinco desconexiones totales del SEN en lo que va de 2026. En La Habana, los cortes eléctricos promediaron alrededor de 15 horas diarias, mientras en Matanzas se reportaron interrupciones de hasta 87 horas consecutivas.

Las causas de los apagones en Cuba son estructurales. El país tiene plantas termoeléctricas envejecidas, escasez crónica de combustible y una dependencia histórica de importaciones de petróleo que se agravó tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y las políticas de Donald Trump en materia energética contra Cuba.