¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo como perros?: vecinos de El Cotorro denuncian crisis extrema sin agua ni electricidad

Una vecina del reparto Alberro, en el municipio habanero de El Cotorro, publicó este mes en Facebook una denuncia que resume el agotamiento de miles de cubanos: el edificio 14 de su comunidad lleva semanas sin agua corriente y con cortes eléctricos constantes, mientras las autoridades prometen pipas que nunca llegan.

Mayrobys Martínez describió la situación en términos que no dejan lugar a interpretaciones: «¿Puede explicarme alguien o por lo menos decirme hasta cuándo vamos a seguir viviendo como perros?».

En su publicación, la mujer relata que los residentes se ven obligados a caminar bajo el sol cargando galones y pomos para conseguir agua para lo más básico: cocinar y bañarse. Lavar ropa es ya un lujo imposible.

«Tener que caminar al sol y cargando galones y pomos como si esto fuera África… para lo básico que es cocinar y aunque sea bañarse porque ni lavar la ropa y con el cuento de que van a traer pipas de agua el edificio 14 no ve agua hace un siglo, hasta cuándo y hasta dónde vamos a seguir aguantando como carneros», escribió Martínez.

Publicación en Facebook

En un segundo video publicado también en Facebook, la vecina rechazó el lema oficial con una frase directa: «Lo de patria o muerte métanselo a otro… que yo lo que quiero es vivir». El clip, de apenas siete segundos, tiene de fondo la canción They Don't Care About Us, de Michael Jackson.

La denuncia de Alberro no es un caso aislado. El reparto está identificado explícitamente entre las zonas del Cotorro que quedan sin agua cuando fallan las fuentes de bombeo Cotorro 1, 4 y 5 por inestabilidad eléctrica. Desde marzo de 2024 ya se documentaban problemas prolongados en la comunidad Buenos Aires de ese mismo reparto.

La raíz del problema es estructural: más de 500,000 habaneros sufren crisis de agua en julio de 2026, según especialistas de Aguas de La Habana, frente a los 200,000 afectados reportados en abril y los 376,055 confirmados en mayo.

El 87% del sistema hídrico capitalino depende de la electricidad para el bombeo, y el déficit de generación nacional alcanza los 2,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW. A escala nacional, unas 2.7 millones de personas enfrentan dificultades diarias para acceder al agua potable.

El Cotorro ha sido escenario de protestas ciudadanas en lo que va de 2026. El 13 de marzo hubo un cacerolazo bajo el lema «Ya no podemos más», en la séptima jornada consecutiva de protestas capitalinas por los apagones.

En junio, vecinos de Dulce Nombre volvieron a las calles en medio de un apagón que los dejó todo el día sin electricidad.

Para quienes pueden costearla, la única alternativa real es el mercado informal: una pipa privada de agua oscila entre 18,000 y 26,000 pesos cubanos por una carga de entre 8,000 y 10,000 litros, cifra inalcanzable para la mayoría de las familias.

Mientras tanto, el régimen ofrece respuestas que los vecinos consideran insuficientes. El pasado viernes, Díaz-Canel presentó como «avances» la creación de reservorios y el uso de pipas durante una visita a Marianao, mientras barrios como Alberro permanecen sin solución real.

El 2 de julio se inauguró el primer banco de baterías de Cuba, de 50 MW, precisamente en la subestación Cotorro 220, pero los apagones en la zona no han cesado.