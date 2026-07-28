Hija del actor Carlos Massola pide ayuda tras desplomarse el piso de su casa por cavar un pozo ante la falta de agua

La crisis de agua que golpea a numerosos barrios de La Habana terminó convirtiéndose en un accidente doméstico para Jessenia Massola Sablón, hija del fallecido actor cubano Carlos Massola. La joven pidió ayuda públicamente después de que el piso de su vivienda colapsara mientras la familia excavaba un pozo artesanal para enfrentar la prolongada falta de suministro.

El accidente ocurrió el pasado 25 de julio en una casa ubicada en el reparto Mirador del Diezmero, en el municipio San Miguel del Padrón.

Según explicó en un video publicado en Facebook desde el perfil de su padre, la familia decidió abrir un pozo en la cocina porque llevaba días sin recibir agua potable, una situación que también enfrentan numerosos vecinos de la zona.

Captura de Facebook/Carlo Mazzola

La excavación logró encontrar agua, pero debilitó la estructura del cuarto contiguo. Mientras intentaba reparar la cama de su madre, Jessenia pisó la losa y esta cedió bajo sus pies.

«Literalmente piso una losa y me caigo para dentro del piso. Me levanté sin entender qué había pasado, con la pierna soltándome sangre», relató.

Aunque sufrió heridas y logró salir por sus propios medios, asegura que el mayor impacto llegó al darse cuenta de que el hueco se abrió justo donde duerme su madre.

«La losa que se cayó es donde se acuesta mi mamá. Si llega a ser ella, no la hubiera podido sacar de ahí. Yo al menos estoy joven. Salí arañada, lastimada, sangrando, pero salí», afirmó visiblemente conmovida.

Tras el derrumbe, explicó, el daño estructural continuó agravándose.

«Mi casita está desbaratadita. Nunca pensé que se me fuera a caer el piso del cuarto conmigo dentro. Ahora mismo corro el riesgo de que se me desbarate media casa», advirtió.

«Parecía que el agua no iba a volver nunca»

Jessenia insistió en que abrir el pozo no fue una decisión voluntaria, sino una medida desesperada ante la falta de agua.

«Como no hay agua ahí, parece que no va a venir más nunca. Los vecinos estaban abriendo pozos y nosotros también lo intentamos», explicó.

Personas de la zona les indicaron que la veta de agua pasaba por debajo de la cocina. Encontraron el recurso que buscaban, pero el costo fue el colapso parcial de la vivienda.

El caso refleja la situación que viven los residentes del Mirador del Diezmero, donde durante las últimas semanas vecinos han denunciado cortes de agua de varios días y apagones de hasta 28 horas consecutivas. La escasez ha obligado a muchas familias a perforar pozos artesanales para intentar garantizar el abastecimiento.

Un nuevo golpe para la familia Massola

No es la primera vez que Jessenia Massola denuncia públicamente las dificultades que enfrenta.

Tras la muerte de su padre, el actor Carlos Massola, en julio de 2024, relató que el carro fúnebre tardó alrededor de siete horas en llegar para recoger el cuerpo y que el traslado solo pudo realizarse con el apoyo de los bomberos.

El deterioro de las viviendas continúa siendo uno de los problemas más graves de La Habana. La capital registra alrededor de un millar de derrumbes cada año y concentra más de 185,000 inmuebles en mal estado, dentro de un déficit habitacional nacional que supera las 800,000 viviendas.

Ante la magnitud de los daños, Jessenia solicitó apoyo a quienes puedan colaborar con la reparación de su casa y pidió difundir su historia.

«A todas las personas que puedan siquiera compartir el video se los agradecería muchísimo», expresó.