Hija del fallecido actor Carlos Massola agradece las muestras de cariño tras muerte de su padre

Jessenia Queralt Massola Sablón, hija del actor cubano Carlos Massola, fallecido de manera repentina hace dos semanas en La Habana, pidió paz por la memoria de su padre.

La joven de 18 años dijo que algunas de las cosas que ha visto publicadas sobre su padre en redes sociales no le han gustado.

“Hay muchas cosas en las redes [sociales] que no me han gustado. Yo no estoy bien de salud y con esto me he descompensado completamente”, aclaró en un video publicado por el medio independiente CubaNet.

Jessenia comentó las enfermedades que padecía, entre las que enumeró la dislexia y la anemia hemolítica, las cuales su padre ayudaba a combatir proveyéndola de vitaminas y otros medicamentos, así como ayudándola en la alimentación.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a los amigos de su padre que se preocuparon por él y que lo hicieron, incluso algunos continúan haciéndolo, por ella.

También aclaró que ella ni su familia tienen interés en nada de las cosas de su padre. “No tenemos interés en nada y menos en las cosas de mi papá; lo único que tenía valor es él mismo, el hombre que era mi apoyo en todo sentido”, aseguró.

La joven dijo vivir de una manera humilde y trabajar “junto a mi madre y mi hermana para poder mantenernos, mantener mi casa”.

Actualmente, las cenizas del actor, fallecido de un shock hipovolémico en su apartamento del Cerro, a los 62 años, el pasado 3 de junio, se encuentran en casa de su hija. Así lo dijo Bertha Mariela Sablón Roque, expareja de Carlos Massola y madre de Jessenia.

“Las cenizas están a buen recaudo con nosotros. Los audios que salieron fueron consecuencia de una descoordinación entre la señora Gladys Escandell y yo. Se le pidió de favor que dejara las cenizas de Carlos en la casa y ella las mandó con una persona que me las trajo después. En el momento del audio, las cenizas venían para mi casa, están aquí, con su hija, con quien deben de estar”, explicó la mujer en declaraciones a Cubanet.

Sablón Roque agregó que, en algún momento, las cenizas serán llevadas al mar, aunque esa no era la última voluntad de Carlos Massola, ya que él nunca pensó morir en Cuba. Dijo que su deseo era irse a Estados Unidos, pero su parole nunca llegó.

Massola se había convertido en una figura incómoda para el régimen por sus denuncias de los abusos del gobierno cubano, y su muerte fue completamente ignorada por las autoridades culturares de Cuba. Ninguna institución cultural oficial ni medios de prensa estatales se pronunció sobre su fallecimiento.

A pesar del silencio en el ámbito oficial, Massola recibió el homenaje de muchos de sus colegas y el cariño del pueblo, que supo apreciar el valor que tuvo el actor de manifestar sus ideas políticas y denunciar al gobierno por su ineficacia y corrupción, y por las violaciones de los derechos humanos y la represión de las libertades.