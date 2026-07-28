Fernando Hechavarría lamenta el rumbo de Cuba: «La sociedad está perdiendo valores a una velocidad escandalosamente vergonzosa»

Fernando Hechevarría, actor cubano. Foto © Captura de Video/Youtube/ Cubamastv

El actor cubano Fernando Hechavarría, una de las figuras más reconocidas del teatro, la televisión y el cine de la isla, expresó su preocupación por el deterioro de la sociedad cubana y aseguró que el país con el que soñó durante décadas «se está desdibujando».

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al programa Todos Hablan, de CubamasTV, publicada el pasado 24 de julio y grabada en el espacio privado Salsa Río, a orillas del río Almendares, en La Habana.

«Soñaba con una Cuba mucho más armónica, una Cuba más hermosa, una Cuba más solidaria. Esa Cuba con la que soñaba se está desdibujando», afirmó el actor, de 71 años.

Lejos de atribuir esa realidad únicamente a factores externos, Hechavarría apeló también a la responsabilidad individual.

«Vuelvo a decirlo, por culpa de nosotros mismos también. No me pongo en la posición del francotirador, pero creo que hay que cuidar eso y hay que cuidarlo desde la individualidad de cada uno», sostuvo.

«Los tecnócratas nos hacen mucho daño»

Durante la conversación, el artista cuestionó la forma en que, a su juicio, se gestiona la cultura en Cuba y criticó que muchas decisiones sean tomadas por personas alejadas de la creación artística.

«Yo creo que los tecnócratas nos hacen mucho daño, mucho daño. Hace falta gente dirigiendo las artes que conozca las artes», afirmó.

También expresó su preocupación por la calidad de la programación televisiva.

«Creo que ahora no nos está preocupando la calidad de lo que sale. Lo que nos está preocupando es el tiempo en pantalla. Desde una mesa con números tú no puedes dirigir eso», señaló.

Hechavarría lamentó además que los artistas sean poco consultados a la hora de definir políticas culturales, pese a su contacto permanente con el público.

«A veces me preocupa un poco que no se nos tenga en cuenta a los artistas en el sentido de buscar sus opiniones», comentó.

«El arte tiene que decir las verdades»

El actor también reflexionó sobre el papel del arte en la sociedad y defendió que su función va más allá del entretenimiento.

«El arte tiene que decir las verdades que tiene alrededor. Gústele a quien le guste y duélale a quien le duela», afirmó.

Aunque consideró que el arte no transforma por sí solo la realidad, sí lo ve como un motor para provocar cambios.

«El arte no cambia la realidad. Ahora, para mí tiene un elemento fundamental y es que te hace pensar, y ese es el primer paso del cambio», explicó.

Durante la entrevista también describió las dificultades que enfrenta actualmente el sector cultural en la isla. Recordó funciones teatrales interrumpidas por los apagones y representaciones que han debido continuar iluminadas únicamente con la luz de dos teléfonos móviles, una escena que refleja las limitaciones con las que trabajan hoy muchas instituciones culturales cubanas.

Una trayectoria de más de cinco décadas

Nacido en Holguín y graduado de la Escuela Nacional de Arte en 1976, Fernando Hechavarría ha desarrollado una carrera de más de medio siglo en el teatro, la televisión y el cine.

Entre sus interpretaciones más recordadas figura Nacho Capitán, personaje de la telenovela Tierra Brava (1997), que él mismo definió como el gran punto de inflexión de su carrera.

En enero de este año fue distinguido con el Premio Nacional de Teatro 2026, el máximo reconocimiento de las artes escénicas en Cuba, en homenaje a una trayectoria marcada por el compromiso con la actuación.

Al ser preguntado cómo le gustaría ser recordado, respondió con una frase que resume el espíritu de la entrevista:

«Me gustaría que la gente pensara que fue alguien consecuente con lo que creyó en la vida; en el arte, en la familia, en la paternidad, en la política... en todo».