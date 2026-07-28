Exlíder de las FARC llama a presidente electo de Colombia a no romper relaciones diplomáticas con Cuba

Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko" y máximo comandante de las extintas FARC-EP, instó al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, a revisar su decisión de romper relaciones diplomáticas con Cuba. El pronunciamiento se produjo apenas un día después de que el mandatario electo anunciara que su gobierno cortará totalmente los vínculos con La Habana y Nicaragua.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (@TimoComunes), Londoño reivindicó el papel desempeñado por Cuba en el proceso de paz colombiano y apeló a la "gratitud" que, a su juicio, el país sudamericano mantiene con la isla.

«Llamo a la reflexión sobre la ruptura anunciada de relaciones diplomáticas con Cuba. Cuba es un país amigo, con un pueblo heroico y un gobierno solidario con la paz de Colombia», escribió el exlíder guerrillero.

La defensa de Londoño se sustenta en el papel que desempeñó Cuba como país garante, junto con Noruega, durante las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que desembocaron en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Las conversaciones comenzaron en noviembre de 2012 y se desarrollaron durante casi cuatro años en La Habana. El acuerdo fue firmado inicialmente el 24 de agosto de 2016 en la capital cubana, antes de una ceremonia posterior en Cartagena y de su refrendación definitiva en Bogotá el 24 de noviembre de ese mismo año.

La isla también acogió las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 2023 fue sede del tercer ciclo de conversaciones, que concluyó con la firma de un cese al fuego bilateral de 180 días.

En su mensaje, Londoño fue más allá del reconocimiento al papel de Cuba como mediador y elogió abiertamente al régimen cubano.

«A Cuba, faro moral de la humanidad, debemos infinita gratitud», afirmó el excomandante guerrillero, antes de concluir con la frase: «Cuba y Colombia, países hermanos».

Crece la tensión con el gobierno entrante

La declaración de Timochenko llega en medio de una confrontación política con el presidente electo. Durante la campaña, De La Espriella sostuvo que el antiguo jefe de las FARC «merece estar preso de por vida» y aseguró que impulsará acciones para que responda ante la justicia.

El lunes, el mandatario electo confirmó además el cierre de 14 embajadas colombianas y precisó que únicamente con Cuba y Nicaragua se producirá una ruptura diplomática total, al considerar que ambos países están gobernados por «tiranías».

«En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías», afirmó.

La respuesta de La Habana no tardó en llegar. Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba difundió un comunicado en el que acusó a De La Espriella de actuar bajo la influencia de Washington. El texto, titulado «En acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos», sostiene que la decisión «no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos».

La cancillería cubana también aseguró que la ruptura «no representa el sentir del hermano pueblo colombiano».

De La Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto de 2026, en una ceremonia prevista en Cali. Ese mismo día entraría en vigor la ruptura de relaciones con Cuba, lo que marcaría el tercer quiebre diplomático entre ambos países, tras los ocurridos en 1961 y 1981.