Germán Mesa tras victorias en Santo Domingo 2026: «Hace rato que Cuba no salía al terreno con esta alegría»

El mánager de la selección cubana de béisbol, Germán Mesa, ofreció declaraciones al periodista Pavel Otero tras las tres victorias consecutivas del equipo en la fase preliminar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el equipo avanzó invicta a la Súper Ronda.

El equipo venció a Curazao 4-1 el 31 de julio, a Puerto Rico 4-0 el primero de agosto y superó a República Dominicana 9-6 en entradas extra el domingo. Con ese balance perfecto, Cuba mantiene vivo el sueño del oro en un torneo en el que no conquista el título desde Veracruz 2014.

Para Mesa, el logro más significativo de esta etapa no está en el marcador, sino en el ambiente dentro del grupo. «Hemos logrado que este equipo sea una familia. Hace rato que no se lograba esta armonía interna en un equipo nacional de béisbol», afirmó el mánager, quien añadió que «por primera vez en muchos años, se respira un aire diferente en el banco».

El capitán Yoelkis Guibert y el receptor Andrys Pérez fueron señalados por Mesa como piezas clave en esa cohesión. Sin embargo, el propio mánager confirmó que Pérez se lesionó durante el torneo: «Lamentablemente ahora se lesionó. Esperemos a ver cómo evoluciona».

Sobre el manejo del pitcheo —uno de los aspectos más comentados de su gestión—, Mesa explicó que cada lanzador tiene un rol definido según el momento del juego. «Hemos definido los pitchers que son abridores; los que vienen a trabajar cuando estamos arriba en el marcador; los que relevan con el juego empatado; y los que trabajan cuando estemos debajo en la pizarra. No estamos trabajando al azar», subrayó.

El mánager también defendió su decisión de mantener al lanzador Andy Vargas en el box durante una entrada comprometida frente a República Dominicana, a pesar de que el pitcher regaló una base por bolas con cuatro envíos descontrolados. «A los peloteros tenemos que brindarle la confianza que ellos necesitan y no podemos darles la impresión de que estamos desesperados», explicó, y resumió su filosofía con una frase: «Cuando las cosas se ponen difíciles, el que permanece sereno es invencible».

Consultado sobre los rivales de la súper ronda —Panamá, Colombia y Nicaragua—, Mesa fue claro en que el obstáculo mayor ya quedó atrás. «Pienso que el equipo a derrotar aquí era República Dominicana. Los locales se han presentado aquí con un plantel muy fuerte. Sin embargo, aquí no hay enemigos pequeños. Todos los rivales son difíciles», advirtió.

Mesa fue designado director del equipo nacional en junio de 2025 con contrato hasta 2028, y ya había dirigido a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Como jugador, fue torpedero estelar de Industriales durante 16 Series Nacionales, apodado «El Mago» o «El Imán».

Cuba acumula 15 oros históricos en béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero lleva dos ediciones seguidas —Barranquilla 2018 y San Salvador 2023— conformándose con la plata. La súper ronda arranca este martes y se extiende hasta el jueves, con las finales por medallas programadas para el viernes.

«No tengo ninguna inconformidad. Estoy totalmente satisfecho hasta ahora. Estamos ganando, y la familia que hemos creado está funcionando», cerró Mesa.