Las espectaculares fotos en bikini de Camila Arteche en las Islas Turcas y Caicos

La actriz y presentadora cubana Camila Arteche se tomó un merecido descanso y lo presumió con todo: un carrusel de varias fotos desde las paradisíacas Islas Turcas y Caicos que dejó a sus seguidores sin palabras. «Let me be… in #turksandcaicos », escribió la actriz como caption, y con eso lo dijo todo.

El post, publicado días atrás, acumuló más de 9,300 likes y 143 comentarios en cuestión de horas. No es para menos: las imágenes muestran a Camila posando en aguas turquesas de ensueño con un bikini oscuro de estilo triangular, lazos en los laterales y una flor rosa como toque de distinción. En otra foto aparece con un bikini naranja/coral, riendo a carcajadas, mientras una figura con snorkel flota a su lado.

Esa figura con snorkel y camiseta azul clara es, según todo apunta, su famoso novio misterioso, ese personaje que lleva más de un año intrigando a sus fans sin que la actriz revele su identidad.

El misterio arrancó a mediados de 2025, cuando Camila empezó a compartir momentos románticos sin mostrar el rostro de su pareja. El pasado 14 de febrero, durante un viaje a Machu Picchu por San Valentín, mostró su cara por primera vez, aunque sin revelar su nombre. Y apenas unos días antes de este escapada caribeña, volvió a compartir contenido romántico junto a él. La historia sigue, y cada capítulo viene con mejor paisaje.

El carrusel no se quedó solo en bikinis y agua turquesa. También incluyó una foto nocturna donde Camila luce un elegante vestido largo blanco con corpiño bordado frente a la piscina iluminada de lo que parece un resort de lujo, rodeada de palmeras y muros de piedra. Una imagen submarina de una raya sobre arena blanca y un plato de pescado entero a la plancha en un restaurante de alta cocina completaron el álbum perfecto de unas vacaciones de lujo.

Turcas y Caicos, archipiélago de 40 islas y territorio británico de ultramar en el Caribe, es uno de los destinos más exclusivos del hemisferio: aguas cristalinas, arenas blancas y resorts de ultra-lujo en zonas como Grace Bay lo convierten en favorito de celebridades y viajeros de alto poder adquisitivo.

El viaje llega en un momento de plena efervescencia profesional para la actriz. En junio pasado, Camila se alzó con el premio a Mejor Actriz en Cortometrajes en el Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid por su trabajo en Boxeadora, y protagoniza la serie internacional Coolie, presentada en el Miami Film Festival en abril de este año.

Vacaciones de lujo, novio misterioso y una carrera en ascenso: Camila Arteche tiene mucho de qué disfrutar bajo ese sol caribeño.