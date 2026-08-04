Recuerdan a actriz cubana Broselianda Hernández en el día que habría cumplido 62 años

Este lunes se cumplen 62 años del nacimiento de Broselianda Hernández, la actriz cubana considerada una de las más talentosas de su generación, fallecida el 18 de noviembre de 2020 en North Miami Beach, Florida, a los 56 años.

Cada 3 de agosto, colegas, admiradores y medios recuerdan a quien fue referente del teatro, el cine y la televisión cubanos durante más de tres décadas, como hizo la página de Facebook Cubaactores.

Nacida en La Habana en 1964, hija del actor Rolen Hernández y de la crítica e historiadora Rosa Ileana Boudet, Broselianda se graduó con título de oro del Instituto Superior de Arte (ISA) en 1987.

Su carrera teatral arrancó en el grupo Buscón, dirigido por José Antonio Rodríguez, y alcanzó su mayor proyección con la compañía El Público entre 1994 y 1999, donde protagonizó montajes como Hamlet, Calígula, Yerma y El público.

En televisión conquistó al público cubano con las telenovelas Cuando el agua regresa a la tierra y Las honradas, y en cine dejó una huella duradera con su interpretación de Leonor Pérez, madre de José Martí, en José Martí: el ojo del canario (2010).

Entre sus reconocimientos figuran varios premios de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) a la mejor actuación femenina en televisión y teatro, además de una mención especial en el Festival de Cine de Providence por Barrio Cuba (2006).

Su muerte conmocionó al mundo artístico cubano dentro y fuera de la isla. El cuerpo de la actriz fue hallado en una playa de North Miami Beach, y la autopsia determinó que murió por ahogamiento, señalando el suicidio como causa probable.

Figuras como Ana de Armas, María Isabel Díaz, Haydée Milanés, Camila Arteche, Armando Tomey y Luisa María Jiménez le dedicaron emotivos mensajes de despedida en los días posteriores a su fallecimiento.

«No sabíamos que siendo tan grande, eras tan frágil», escribió Armando Tomey en su homenaje a la actriz.

En 2021, el cineasta Jazz Vilá realizó el documental Adiós en su honor, y la cantante Ivette Cepeda le dedicó la canción Fue tal vez como tributo póstumo.

En noviembre de 2024, cuatro años después de su muerte, sus restos fueron repatriados y depositados en su tierra natal en Cuba, cerrando un ciclo para su familia y admiradores.

«Cuesta trabajo creer en la partida de un ser tan vivo como Broselianda», expresó la cantante Haydée Milanés, una frase que resume el sentimiento que cada año renueva su recuerdo en una fecha como esta.