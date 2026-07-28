Daniela Reyes lanza una inesperada iniciativa: «Tenía 16 años cuando publiqué mi primer video en redes sociales»

La influencer cubana Daniela Reyes acaba de lanzar una iniciativa de labor social llamada «Influencia Consciente», un proyecto orientado a promover el uso responsable y positivo de las redes sociales, cuyo origen se remonta a su propia experiencia como adolescente en Cuba.

En el reel de presentación, Reyes explicó el punto de partida de este proyecto con una confesión personal: «Tenía 16 años cuando publiqué mi primer vídeo en redes sociales desde Cuba. Mientras algunos disfrutaban de mi contenido, por otra parte recibía mensajes de odio, comparaciones y también comentarios que me hicieron entender, siendo apenas un adolescente, que una misma herramienta puede construir o destruir a una persona».

Esa experiencia dual —el apoyo de una audiencia y, al mismo tiempo, el peso del rechazo en línea— fue la que moldeó su visión sobre el impacto de las plataformas digitales.

«Me enseñó que no podemos controlar todo lo que recibimos, pero sí podemos controlar el impacto que queremos generar. Desde entonces decidí que si tenía una voz y una plataforma, iba a usarla para aportar», afirmó.

La iniciativa, que opera bajo el lema «Conecta. Inspira. Transforma.», se articula a través de charlas, conversaciones con profesionales de la salud mental y el desarrollo de guías educativas gratuitas para distintas comunidades.

Daniela fue enfática en señalar que este trabajo no es nuevo ni está vinculado exclusivamente a su participación actual en un certamen de belleza: «Miss Universo Cuba no sería el inicio de esta misión. Llevo más de 10 años promoviendo el uso consciente de las redes sociales».

Entre los propósitos declarados de «Influencia Consciente» figuran fomentar el amor propio y la autoaceptación, visibilizar que lo que se muestra en redes no siempre refleja la realidad, y alentar a cada persona a usar su voz para inspirar y educar.

El mensaje central del proyecto es directo: «Usamos las redes para construir, no para destruir».

El lanzamiento de esta iniciativa coincide con un momento de alta visibilidad para la creadora de contenido, quien participa como candidata número 20 en Miss Universe Cuba 2026, certamen cuya final está prevista para el 12 de agosto en Miami.

Sin embargo, Reyes dejó claro que su compromiso con el uso consciente de las redes trasciende cualquier plataforma o competencia, y cerró su mensaje con una declaración que resume el espíritu del proyecto: «Mi mayor deseo es que cada persona que se sienta identificada, recuerde que no está sola».