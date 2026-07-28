¡Para reír! Si el Titanic hubiese sido en Cuba: "Pa' atrás ni pa' coger impulso"

Un sketch de casi dos minutos publicado en TikTok por el creador cubano Yoandry Quintero imagina qué habría pasado si el Titanic hubiese naufragado con cubanos a bordo, y el resultado es un retrato demoledor —y desternillante— de los vicios más reconocibles de la sociedad cubana: el enchufismo, la burocracia, los apagones, las colas y el deseo irrenunciable de no volver a la isla.

El video publicado el 16 de julio arranca con el anuncio del choque contra el iceberg. Antes de que nadie pueda reaccionar, un pasajero ya tiene la explicación lista: la culpa es del embargo. La respuesta de la encargada es inmediata: «Seguridad, ahóguenlo».

Desde ese primer golpe, el sketch no para. La protagonista —una mujer que se autoproclama jefa del bote salvavidas sin que nadie la haya elegido— lo justifica con una lógica impecablemente cubana: «Yo era la tía que repartía los pedacitos de cake en el cumpleaños».

A partir de ahí, el hundimiento del Titanic se convierte en una cadena de situaciones que cualquier cubano reconocerá al instante.

El sobrino de Felita se cuela sin problema por palanca familiar. Una mujer es expulsada a gritos porque «se piensa que está en una cola del pollo» y había marcado turno para cinco personas mientras el barco se hunde.

Una anciana de 98 años es rechazada con el argumento de que solo pueden pasar mayores de esa edad «si vienen acompañados de sus padres». Un niño de gran estatura no puede subir porque le exigen el carnet de identidad para probar que es menor de edad —el carnet, claro, «se extravió en el barco»—, y la encargada le dice que vayan a buscarlo y vuelvan cuando lo tengan.

El grupo de cubanos a bordo es identificado en el sketch por una señal inconfundible: se están quejando del apagón del barco. «¿De qué parte de Cuba eran ellos que se están quejando si en Cuba nunca hay luz?», pregunta la encargada.

El remate llega cuando todos están ya en el bote. La jefa improvisada da su última instrucción: «Necesito que cojan sus documentos, los tiren pa'l agua y que parezca que se ahogaron». Y ante cualquier duda sobre el destino, cierra con una frase que resume décadas de éxodo cubano: «No, mi amor, lo siento, no vamos pa' Cuba. La que maneja el bote soy yo y pa' atrás ni pa' coger impulso».

El humor de Quintero se inscribe en una tradición consolidada del humor cubano en redes sociales, donde la sátira sobre apagones, colas, escasez y burocracia funciona como crónica social de la crisis. Creadores como Ulises Toirac, que ha retratado el absurdo del sistema eléctrico, o Chequera, con sus sketches sobre los bloques eléctricos, han convertido el colapso cotidiano en material cómico de alto alcance.

El contexto no es menor: para agosto se proyectan apagones de hasta 20 horas diarias en Cuba, lo que ha intensificado el fenómeno del humor viral como válvula de escape ante una crisis que no da señales de ceder.

El video de Quintero acumulaba 2,734 likes y 490 compartidos al momento de su extracción, cifras que reflejan la resonancia inmediata de un sketch que, con el Titanic como excusa, logra retratar en menos de dos minutos lo que muchos cubanos viven cada día.