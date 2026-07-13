Chequera actualiza los bloques del Sistema Eléctrico Nacional: ahora solo hay dos

El popular humorista Mario Sardiñas, en su eterno personaje de Chequera del programa «Vivir del Cuento», acaba de resolver de un plumazo lo que el régimen cubano lleva años sin poder solucionar: simplificó el caótico sistema de bloques eléctricos a solo dos categorías. Nada de bloques del uno al seis, nada de horarios rotativos ni circuitos con nombres y números. A partir de ahora, según la nueva taxonomía chequérica, solo existen el «bloque sin corriente» y el «bloque con corriente».

El reel, publicado en su página de Facebook, muestra a Chequera hablando por teléfono con su «jefe» para reportar el avance de su misión: tumbar todos los bloques del Sistema Eléctrico Nacional. La conversación arranca con una aclaración urgente: el bloque de la izquierda no lo tocó. «Aunque yo creo que ese bloque pertenece a ETECSA», explica el personaje, «porque siempre que los voy a tumbar, el teléfono suena antes».

El chiste no es solo gracioso: es quirúrgicamente preciso. En Cuba, la señal telefónica y el servicio eléctrico comparten la misma suerte catastrófica, y la «izquierda», al menos en el discurso propagandístico, es el sello de los dirigentes del país, a los que nunca se les va la corriente.

Luego viene el momento cumbre del sketch: la presentación del Bloque 6. «Tú sabes cómo le dicen al bloque seis», dice Chequera. «El borracho, sí, o el que siempre está en el piso». El apodo no es invención del humorista: es el nombre que le puso a ese bloque, que es el que le toca sufrir en carne propia, como el símbolo de la desesperación energética que cada cubano tiene con el suyo.

La broma llega en un momento de cambio real en la gestión de los apagones. La Empresa Eléctrica de La Habana abandonó oficialmente el sistema por bloques para pasar a administrar los cortes por circuitos eléctricos individuales, un cambio acelerado por el cuarto apagón total del año, ocurrido el 10 de julio, que dejó sin luz a millones de cubanos.

Chequera, fiel a su estilo, se adelantó a la burocracia. Mientras el régimen tardó días en anunciar el nuevo sistema, él lo resolvió en un minuto y un segundo de video. «Circuito, circuito, circuito. Jefe, tremendo chucho hay con los bloques», dice el personaje antes de proclamar su reforma energética definitiva.

No es la primera vez que Sardiñas convierte la oscuridad cubana en material de comedia. En abril viajó a la Luna a bordo de la nave Artemisa para escapar de los apagones, misión abortada porque «se robaron el combustible de la nave». En mayo premió con diplomas y gladiolos a los bloques más destacados por sus récords de cortes, con el Bloque 6 llevándose todos los honores. Y en junio saludó con «buenas noches» a plena luz del día, porque en el bloque 6 la noche empieza cuando el régimen decide.

La realidad que satiriza Chequera es brutal: el déficit energético alcanzó un récord histórico de 2,341 MW entre el 8 y el 9 de julio, con el 73% de la población afectada simultáneamente. En algunas zonas de Matanzas se registraron hasta 87 horas consecutivas sin electricidad. La mayor termoeléctrica del país, la CTE Antonio Guiteras, ha fallado 17 veces en lo que va de 2026 y no recibe mantenimiento capital desde 2010.

Los comentarios al video reflejan esa mezcla cubana de risa y resignación. «Hay que reírse para no llorar», escribió una seguidora. «Yo soy el 2 pero de Nuevo Vedado, a lo mejor fue que me unieron al 6 y no me enteré porque siempre está en el piso». Otra persona propuso un uso alternativo para los bloques físicos: «Con esos bloques me puedo hacer una cisterna, para el agua». Porque en Cuba, cuando no hay luz, tampoco hay agua. Y cuando no hay agua ni luz, al menos queda Chequera.