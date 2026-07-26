Al ritmo que van los apagones, en agosto la electricidad «será 20 minutos por CDR»: Lindoro Incapaz

El humorista cubano Reuel Remedios, a través de su personaje Lindoro Incapaz, publicó un video en Facebook que se ha convertido en el resumen más certero —y más doloroso de reír— de la catástrofe eléctrica que vive Cuba en 2026. En apenas un minuto y ocho segundos, el sketch traza una progresión cómica que, lamentablemente, no parece tan lejana a la realidad.

El punto de partida del monólogo es una queja que cualquier cubano reconoce al instante: la inutilidad de los «grupos informativos», esos chats organizados por circuitos eléctricos o Comités de Defensa de la Revolución donde se supone que se avisa sobre los cortes programados.

«Saludos cuadros, saludos cuadras. Bueno, tú sabes que un grupo informativo es para informar lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué después que se va la corriente tú me dices que le quitamos la corriente al circuito tal? Si ya yo sé que me la quitaste, ¿por qué me la quitaste?», lanza Lindoro con su inconfundible tono de dirigente prepotente que no entiende nada pero lo explica todo.

El remate lógico llega de inmediato: «Además, cuando tú me la quitas, ese mensaje no me llega. ¿A quién tú se lo estás informando? Si tú me quieres ayudar, infórmame a qué hora me la vas a quitar y a qué hora me la vas a poner». La observación es tan obvia que duele, y eso es exactamente lo que hace grande al personaje.

Pero el verdadero golpe cómico —el que ha disparado las más de 30,000 vistas y 1,400 reacciones— es la cronología de la degradación eléctrica que Lindoro traza con precisión casi documental. «Difícil la situación. Antes te la quitaban un rato por provincia, después un rato más grande por municipio, después te la quitaban otro rato más grande, pero por zona», recita el personaje como si leyera un informe de la Unión Eléctrica.

La escala descendente continúa: «Cuando empezaron a quitar por los bloques ya me ponían dos o tres horas la corriente. Ahora por circuito una hora y media, dos horas». Y aquí viene la predicción que ha hecho estallar los comentarios: «Dicen que en agosto son 20 minutos por CDR. Y para septiembre va a ser personalizado: usted pasa por un local, le dan su barrita de 10 minutos y usted lo consume el día que le haga falta en el mes, ok? Estamos avanzando, tú sabes».

Lo que hace que el chiste funcione —y que al mismo tiempo provoque un escalofrío— es que la realidad no está tan lejos de la ficción. El Sistema Eléctrico Nacional colapsó por quinta vez en julio, con apagones que frecuentemente superan las 20 horas diarias. El jueves 23, apenas dos días antes de que circulara el video, la Unión Eléctrica reportó una afectación máxima de 2,315 MW, con servicio interrumpido durante las 24 horas en todo el país.

La respuesta oficial tampoco ha ayudado a calmar los ánimos. El 10 de julio, Díaz-Canel recorrió Centro Habana y, en lugar de anunciar medidas concretas para aumentar la generación, pidió «organizar mejor la programación de las afectaciones». La declaración fue recibida con una mezcla de indignación y carcajadas que Lindoro, sin proponérselo, ya había anticipado.

El personaje, presente en la televisión cubana desde alrededor de 2007 en programas como «Deja que yo te cuente» y «Vivir del cuento», encarna al dirigente corrupto, fanfarrón e incompetente que siempre tiene una explicación para todo menos una solución. En 2026, sus sketches han abordado la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras y el plan de almuerzo de los trabajadores cubanos, entre otros temas, acumulando decenas de miles de interacciones por publicación.

Entre los comentarios al video, los cibernautas coincidían en que la «barrita de 10 minutos» no sonaba tan descabellada, y más de uno sugería que Lindoro debería presentar el plan energético del país, porque al menos sería honesto. La ironía, claro, es que en Cuba el humor sigue siendo el único servicio que no ha sufrido apagones.