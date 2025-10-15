El héroe de Sandino: Médico cubano salva a pescador atacado por un tiburón en altamar

Vídeos relacionados:

El joven médico cubano Yaismel Corrada Valdés, de 28 años, del municipio pinareño de Sandino se convirtió en un héreo tras lanzarse al mar para salvar la vida de un pescador que había sido atacado por un tiburón en aguas cercanas a La Coloma.

Según reportó este martes el periódico Guerrillero, el suceso ocurrió una mañana soleada, cuando Corrada, especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y diplomado en Emergencias y Urgencias Médicas, se encontraba en la Cadeca de Cortés realizando gestiones personales.

En ese momento, recibió un aviso urgente de la Unidad de Guardafronteras: un pescador había sido atacado por un tiburón mar adentro y necesitaban asistencia médica inmediata.

“Decidí ir a auxiliar a esa persona porque creí que podía, como médico, atender al paciente. Tomé lo necesario en la Posta Médica y salí”, relató Corrada.

Publicación en Facebook

El joven se embarcó en una lancha rumbo a altamar, sin protocolos ni garantías, impulsado únicamente por su vocación y su sentido del deber, destacó el rotativo.

Lo más leído hoy:

El herido era Yordán Rivera, pescador de Galafre Nuevo, quien había sufrido graves lesiones en una mano y cortes en el pecho.

“Seguimos la búsqueda hasta llegar al lugar exacto, más cerca de La Coloma que de Cortés. Lo subimos a la lancha, revisé signos vitales, vendé las heridas y canalicé una vena para hidratarlo con cloruro de sodio”, explicó el médico.

Gracias a su rápida intervención, el pescador llegó con vida al puerto de La Coloma, donde fue recibido por un equipo del SIUM y trasladado de urgencia al hospital Abel Santamaría, en Pinar del Río, donde fue operado.

Actualmente se encuentra en recuperación.

“Es una experiencia única, de la que me he sentido engrandecido porque tuve la oportunidad de salvar una vida que tanto lo necesitaba. Si lo tengo que hacer de nuevo, lo haría nuevamente”, afirmó Yaismel Corrada.

“Fue una respuesta inmediata en la que pude conocer de lo que sería capaz para salvar una vida, poniendo por delante mis conocimientos y habilidades adquiridas”, agregó el joven médico.