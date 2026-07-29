Largas colas en el Aeropuerto de Miami tras fallas de los sistemas de American Airlines

Cola de viajeros en el Aeropuerto de Miami (i) y Avión de American Airlines (d)

Una falla tecnológica a nivel nacional de American Airlines dejó este martes el Aeropuerto Internacional de Miami colapsado con largas colas de pasajeros frustrados que intentaban reprogramar vuelos o solicitar reembolsos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera una orden de suspensión de vuelos en tierra para toda la flota de la aerolínea.

La FAA emitió la orden alrededor de las 6:30 p.m. ET, mientras los equipos técnicos de la compañía trabajaban para restablecer la conectividad de sus sistemas.

Aunque la suspensión fue levantada esa misma tarde y los vuelos comenzaron a operar nuevamente, el caos ya se había instalado en las terminales.

El impacto en Miami y Fort Lauderdale

Según datos de FlightAware citados por CBS News, el Aeropuerto Internacional de Miami registró 206 vuelos demorados y 40 cancelados, lo que representó el 34% de los vuelos con retraso y el 6% de los cancelados del día.

En el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood la situación fue proporcionalmente peor: 17 vuelos demorados y cuatro cancelados, equivalentes al 40% de los vuelos con retraso y el 9% de los cancelados.

A nivel nacional, los reportes estimaron aproximadamente 1,100 vuelos demorados y al menos 221 cancelados en toda la red de la aerolínea.

La falla también dejó fuera de servicio las aplicaciones móviles de la compañía y los mostradores de facturación, lo que agravó la situación para miles de pasajeros que no pudieron completar el proceso de embarque.

«Caos y desorganización»: La voz de los pasajeros

Cientos de viajeros formaron largas colas frente a los mostradores de atención al cliente en busca de respuestas que la aerolínea tardaba en dar.

El viajero Adam Cohen lo resumió sin rodeos: «Es simplemente caótico. Desorganización y caos».

Cohen y su familia llegaron a tiempo al aeropuerto pero no pudieron registrarse.

«Llegamos a tiempo, pero no pudimos hacer el check-in porque el sistema de facturación estaba caído, así que perdimos nuestro vuelo», relató a Telemundo 51.

«Nos dieron otro vuelo a Baltimore, pero estamos tratando de llegar a Jersey City, y luego ese vuelo fue cancelado».

Otro pasajero -identificado solo como Pierce- describió su experiencia: «Cansado. Esto es una pesadilla. Seis horas en un avión, tres horas de retraso en total». Admitió que no tenía esperanzas de llegar a Dallas esa noche.

La viajera Ava Eogner optó por la resignación: «Vamos a intentar conseguir un hotel, pasar la noche y buscar otra forma de llegar».

La respuesta de American Airlines

Un portavoz de la aerolínea reconoció el problema sin ofrecer detalles sobre su causa:

«Un problema tecnológico afectó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas el martes por la tarde. Los sistemas están volviendo a estar en línea y los vuelos están saliendo nuevamente. Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias».

La compañía no reveló la causa específica de la falla.

Un patrón que se repite

Este no es el primer episodio de este tipo.

El 24 de diciembre de 2024, American Airlines ya había solicitado a la FAA una suspensión nacional de vuelos por una falla tecnológica de un proveedor externo que afectó su sistema de operaciones de vuelo, con más de 3,300 vuelos domésticos programados y solo el 37% saliendo a tiempo.

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales centros operativos de American Airlines para vuelos hacia América Latina y el Caribe, lo que hace que cualquier interrupción de sus sistemas tenga un impacto desproporcionado, especialmente en plena temporada alta de verano.