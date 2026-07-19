«Vengo a trabajar»: Luis Manuel Otero reitera su compromiso con una Cuba libre desde la Ermita de Miami

Apenas horas después de pisar suelo estadounidense, Luis Manuel Otero Alcántara dejó claro que no viene a descansar. Este sábado, el artista y expreso político cubano se presentó ante periodistas, activistas y miembros de la comunidad cubana en la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami, y resumió su disposición en una sola frase: «Me voy a divertir, por supuesto. Pero vengo a trabajar».

El cofundador del Movimiento San Isidro llegó a Miami en el vuelo American Airlines AA2706 procedente de La Habana alrededor de las 5:10 p.m., tras cumplir cinco años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Su primer destino fue la Ermita, donde dejó una ofrenda de agradecimiento y comenzó a restaurar una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre que trajo desde Cuba dañada.

Al ser preguntado sobre quién estaba realmente «rota», respondió sin titubeos: «Ambos». Y amplió la idea: «Tú también estás roto. Todos estamos rotos», aludiendo al dolor del exilio y la separación familiar.

Otero Alcántara afirmó sentirse «más sano mentalmente» tras el encierro, aunque reconoció desconocer el impacto físico que dejaron esos cinco años. Reveló que las autoridades penitenciarias le permitieron pintar durante su reclusión y que logró sacar del país más de 4,000 obras realizadas en prisión, aunque unas 200 fueron retenidas por su contenido. «Ellos sabían que si yo no pintaba me moría», dijo, y aclaró que esa posibilidad no fue un gesto del régimen, sino el resultado de la presión acumulada por generaciones del exilio cubano.

Planea organizar una exposición con esas pinturas para que sean estudiadas desde la experiencia humana del encierro, más allá de su valor artístico o coleccionista.

Sobre el papel del exilio en la lucha por la democracia, fue directo: «Armar de un pensamiento cívico al pueblo cubano es lo que nos toca a nosotros». Subrayó que las futuras protestas en la isla deben responder a la defensa de las libertades y no únicamente a la crisis económica, porque cuando las necesidades inmediatas se alivian, «regresan a su casa».

Destacó el alcance de comunicadores de la diáspora como Alexander Otaola y el periodista Mario J. Pentón, conocidos incluso entre los presos políticos. «En la prisión me decían: 'Oye, dame el teléfono de Otaola, dame el teléfono de Pentón', porque la gente cree en ellos», relató.

Rechazó además la idea de que el cambio dependa de factores externos: «Ahora mismo se habla de Donald Trump, de que van a invadir los americanos. Pero realmente lo que está pasando ahora mismo es producto del trabajo de todos nosotros».

Sobre el arte como herramienta política, recordó la trayectoria del Movimiento San Isidro: «Nosotros demostramos que el arte no es una pintura en la pared». Y añadió: «Nosotros no hicimos nada extraordinario. Simplemente sacamos las pinturas para la calle».

Confirmó que su hijo de 16 años permanece en Cuba. Explicó que tuvo la posibilidad de traerlo, pero decidió esperar para conocer primero la realidad que encontrará en Estados Unidos antes de que el joven tome su propia decisión.

El secretario de Estado Marco Rubio emitió este sábado una declaración oficial dando la bienvenida al artista, calificó al régimen cubano de «ilegítimo» y exigió la liberación inmediata de más de 700 presos políticos que permanecen en la isla.

Otero Alcántara cerró su mensaje con una advertencia sobre el tiempo y una metáfora sobre dónde debe concentrarse el esfuerzo opositor: «Hace mucho tiempo me di cuenta de que el problema no es el cristal. El problema es la fábrica que está en candela. Entonces, vamos a ir a por la fábrica (…) Vamos a dedicarle el tiempo a los presos políticos, a la libertad de Cuba y el tiempo a tumbar la dictadura». Y sintetizó su urgencia en una sola frase: «Un minuto que pierda es un minuto más de dictadura».