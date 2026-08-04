Estados Unidos reanuda las deportaciones a Venezuela con un primer vuelo tras los terremotos

Estados Unidos retomó el lunes las deportaciones aéreas hacia Venezuela con la llegada del vuelo 165 del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, el primero desde los devastadores terremotos del 24 de junio.

La aeronave, procedente de Miami, Florida, aterrizó en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, capital del estado homónimo, en el oriente del país.

El principal aeropuerto venezolano, el Simón Bolívar de Maiquetía, permanece cerrado desde el 24 de junio a causa de los graves daños estructurales que le causaron los sismos.

El vuelo transportó a 147 venezolanos: 132 hombres y 15 mujeres. El programa gubernamental venezolano describió la llegada como un «feliz reencuentro en nuestra nación», siguiendo «todos los protocolos necesarios».

Este es el vuelo número 165 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio bilateral a inicios de 2025, que permitió retomar las deportaciones directas a Venezuela.

Desde entonces, los vuelos operaron con una frecuencia de dos a tres veces por semana, y para noviembre de 2025 el programa había repatriado a más de 20,200 migrantes.

El vuelo anterior, el número 164, había llegado desde Miami el propio 24 de junio con 146 venezolanos —entre ellos siete niños— al aeropuerto Simón Bolívar, horas antes del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país.

Aquel grupo quedó atrapado en el Hotel Santuario La Llanada, que colapsó tras los sismos, en uno de los episodios más trágicos de la catástrofe.

Los terremotos dejaron al menos 6,125 muertos según cifras oficiales, además de más de 16,000 heridos y decenas de miles de edificios dañados o destruidos.

La tragedia de los 147 venezolanos que llegaron a La Guaira horas antes de los sismos generó un debate internacional sobre las deportaciones en contexto de emergencia y puso en el centro la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

La reactivación de vuelos entre Miami y Maracaibo por parte de American Airlines en julio de 2026 fue una de las respuestas del sector privado tras el cierre del Simón Bolívar debido a los terremotos de junio.