Prospecto Víctor Manuel Denis sale de Cuba en busca del sueño de la MLB

El jardinero Víctor Manuel Denis, de 21 años y natural de Guantánamo, abandonó Cuba en días recientes y ya se encuentra en la República Dominicana con el objetivo de firmar con una organización de las Grandes Ligas, según el periodista especializado Francys Romero.

Denis llega a territorio dominicano con credenciales atléticas que han despertado el interés de evaluadores: mide 6'2", corre las 60 yardas en 6.3 segundos y combina defensa sólida en los jardines con un bate de contacto y poder.

Su actuación más llamativa fue en el Campeonato Nacional Sub-23 de Cuba, donde registró un promedio ofensivo de .440, una cifra sobresaliente para cualquier nivel competitivo.

Sin embargo, pese a ese rendimiento, el régimen cubano lo dejó fuera del equipo nacional que participó en el Campeonato Panamericano Sub-23 de 2025 en Panamá, donde Cuba obtuvo la medalla de bronce.

La exclusión de Denis de esa convocatoria, a pesar de haber sido uno de los bateadores más productivos del torneo interno, pudo haber influido en su decisión de buscar oportunidades fuera de la isla.

Actualmente, Denis se integra a la Academia Sánchez en República Dominicana, uno de los centros más activos en la preparación y representación de prospectos cubanos, desde donde buscará mostrarse ante los scouts de las franquicias de MLB.

Esa misma academia sirvió de plataforma a Cristian Rego, otro prospecto cubano que firmó con los Philadelphia Phillies por 300,000 dólares en abril de este año.

La salida de Denis se enmarca en una tendencia sostenida durante 2026: antes que él, Anyelo Fleitas llegó a República Dominicana en marzo con el mismo propósito, y en mayo el lanzador Luis Manuel Hurtado también abandonó Cuba en busca de una firma profesional.

La ruta por terceros países sigue siendo la única vía disponible para los peloteros cubanos, dado que no existe un acuerdo vigente entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol que permita contrataciones directas desde la isla.

República Dominicana se ha consolidado como el destino preferido por su infraestructura de academias, la presencia constante de scouts y la cercanía geográfica con Estados Unidos.

Denis también figuró en la nómina del equipo Guantánamo para la 64ª Serie Nacional de Béisbol 2025-2026, donde actuó como jardinero izquierdo y central, lo que confirma que era considerado parte del circuito competitivo cubano antes de su partida.

En la temporada 2026 de MLB se registró un récord de 26 peloteros cubanos en los planteles inaugurales, cifra que refleja el caudal de talento que la isla sigue exportando al béisbol profesional pese a las restricciones del régimen.