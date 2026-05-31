Otro talento abandona Cuba: el prometedor lanzador Luis Manuel Hurtado busca firmar con MLB

Vídeos relacionados:

El lanzador derecho Luis Manuel Hurtado, de 18 años y natural de Villa Clara, salió de Cuba en días recientes y se encuentra en la República Dominicana con el objetivo de firmar un contrato con una organización de las Grandes Ligas, según reportó el periodista especializado Francys Romero.

Hurtado fue uno de los mejores lanzadores de la categoría Sub-18 en Cuba durante 2025, con una marca de 5-1, efectividad de 1.04 en 33.2 entradas lanzadas y 42 ponches, lo que lo ubicó como el segundo mejor ponchador del torneo.

El joven pitcher mide seis pies dos pulgadas de estatura y también estuvo en la preselección del equipo Cuba para el Mundial Sub-18, lo que lo convierte en uno de los prospectos juveniles más atractivos del béisbol cubano reciente.

La República Dominicana es el destino habitual de tránsito para estos jugadores, ya que les permite establecer residencia y ser elegibles como agentes libres internacionales bajo las reglas de MLB.

La salida de Hurtado se suma a una cadena ininterrumpida de talentos jóvenes que han abandonado la isla en busca de contratos profesionales. Casi 40 prospectos cubanos abandonaron la isla solo durante 2025, según datos publicados en diciembre de ese año.

Entre los casos más recientes, el pitcher Ángel Fernández abandonó Cuba rumbo a República Dominicana en noviembre de 2025 con el mismo propósito, y Roberto Peña, también lanzador de 18 años, acordó con los Mets de Nueva York en septiembre de ese año.

El ciclo internacional 2025-2026 ha sido especialmente activo para el talento cubano. Rubén Gallego firmó con los Arizona Diamondbacks por 1.8 millones de dólares y Jaider Suárez acordó con los Kansas City Royals por 1.7 millones, los bonos más altos reportados para cubanos en ese período.

Este mismo domingo, el receptor Andy González, de 17 años e hijo del olímpico Norberto González, firmó oficialmente con los Houston Astros, en otro ejemplo de la sangría de talento que sufre el béisbol cubano.

El prospecto de Villa Clara también aparece registrado como lanzador del equipo provincial en la 64 Serie Nacional de Béisbol 2025-2026, lo que evidencia que su salida se produjo en plena etapa de desarrollo dentro del sistema cubano.

Con números de élite en la categoría juvenil y su presencia en la preselección nacional, Hurtado representa exactamente el perfil que los equipos de Grandes Ligas priorizan en el mercado internacional, y su caso ilustra una vez más el costo que paga el béisbol cubano por décadas de un sistema que no ofrece a sus atletas las condiciones ni las libertades que merecen.