Cuba sigue exportando talento: Cristian Rego firma con los Phillies

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El pitcher cubano Cristian Rego, de 17 años y natural de La Habana, firmó oficialmente este lunes con los Philadelphia Phillies por un bono de 300,000 dólares, convirtiéndose en el 17mo jugador nacido en Cuba en cerrar un acuerdo durante el período internacional de firmas 2025-2026 de las Grandes Ligas, informó el periodista Francys Romero.

Rego pertenece actualmente a la Academia Sánchez en la República Dominicana, destino habitual de los prospectos cubanos que emigran en busca de mejores condiciones antes de acceder al sistema de ligas menores.

El joven lanzador llegó a los Phillies con credenciales juveniles sólidas: en 2024 integró el equipo Cuba Sub-18 y registró una actuación de 13.1 entradas lanzadas sin permitir una sola carrera.

Los scouts de Filadelfia lo proyectan como abridor, respaldados por una recta que oscila entre 94 y 96 millas por hora y un arsenal de lanzamientos secundarios que incluye slider, sinker, changeup y curva.

La firma de Rego se produce apenas cinco días después de que Naikys Piedra, lanzador derecho de Matanzas de 23 años, se convirtiera en el 16mo cubano en firmar en este período al acordar con los Chicago Cubs el 2 de abril.

El ritmo de salidas no se detiene. También este martes se reportó que el campocorto Luis Almeida, de 18 años y natural de Matanzas, firmará en los próximos días con los Pittsburgh Pirates. Según el periodista Francys Romero, Almeida "tiene gran habilidad con el guante alrededor del infield y también puede batear con contacto y presenta instintos para el juego".

El éxodo de peloteros cubanos responde a factores estructurales que el régimen no ha podido —ni querido— resolver: bajos salarios en la Serie Nacional, precarias condiciones de entrenamiento y la ausencia de incentivos económicos reales para los atletas en la isla.

Entre los cubanos que han firmado en el ciclo 2025-2026 con los bonos más altos figuran Rubén Gallego (Arizona Diamondbacks, 1.8 millones de dólares), Joniel Hernández y Jordan Pérez (ambos con los San Diego Padres, 1.4 millones cada uno) y Jaims Martínez (Chicago Cubs, 900,000 dólares).

Cuba se posiciona como el cuarto país con más firmas en el período internacional actual, detrás de República Dominicana, Venezuela y México. En el ciclo previo 2024-2025, 41 jugadores nacidos en la isla firmaron contratos con organizaciones de las Grandes Ligas, una cifra que ilustra la magnitud del drenaje de talento que sufre el béisbol cubano.