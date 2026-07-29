El desgarrador testimonio de una cubana: «Estamos viviendo como animales»

La creadora de contenido cubana conocida como Sofii Magdaleno, publicó un testimonio que resume con crudeza la vida en Cuba.
«Esta es la verdadera realidad que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Un refrigerador descongelado en el cual solamente se puede guardar agua porque la comida se echaría a perder», dijo la joven en un video publicado en Facebook.
«Creo que las personas todavía no tienen una idea de la magnitud de la situación en Cuba. Señores, estamos viviendo como animales. Realmente me preocupa porque esto está acabando con todos», añadió.
En la descripción del clip, la joven cubana fue aún más directa.
«Ahora mismo la situación en Cuba es crítica, las personas están muriendo y vamos a terminar todos enfermos de los nervios o con una enfermedad grave porque, como estamos viviendo ahora mismo nosotros, no hay quien tenga salud y fuerzas».
El video acumula más de 44,000 reproducciones, casi 2,900 likes y 318 comentarios, lo que refleja la resonancia que tienen estos testimonios ciudadanos entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.
Una crisis que destruye la vida cotidiana
En julio de 2026, los apagones en Cuba promedian entre 20 y 26 horas seguidas, con zonas que han superado las 72 horas consecutivas sin electricidad. Matanzas llegó a registrar interrupciones de hasta 87 horas.
Cuba acumula cinco apagones nacionales totales en 2026. El impacto sobre la alimentación es devastador, porque a la escasez se suma la imposibilidad de conservar los alimentos.
Otras creadoras de contenidos cubanas han mostrado cómo perdieron toda su comida por los apagones, y una madre estalló públicamente ante lo que calificó de gobierno fallido.
El canciller Bruno Rodríguez descartó el 25 de junio que exista una crisis humanitaria en Cuba, aunque reconoció que la población sufre «privaciones severas».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La situación de los apagones en Cuba es crítica, con cortes eléctricos que promedian entre 20 y 26 horas seguidas y algunas zonas que han experimentado hasta 87 horas consecutivas sin electricidad. Esto ha generado un impacto devastador en la vida cotidiana, afectando la conservación de alimentos y el acceso al agua potable, ya que el 87% de los acueductos dependen de bombas eléctricas.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la alimentación en Cuba?
La crisis eléctrica ha tenido un impacto devastador en la alimentación en Cuba, ya que la falta de electricidad impide la conservación de alimentos en refrigeradores. Según el Food Monitor Program, el 47,59% de los hogares ha perdido alimentos refrigerados, cifra que supera el 80% en algunas provincias. Esta situación ha llevado a muchas familias a perder lo poco que logran adquirir debido a la escasez y los altos precios.
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¿Qué impacto psicológico tienen los apagones en la población cubana?
Los apagones prolongados en Cuba están asociados con altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Estudios indican que el 55,4% de los adultos cubanos padece depresión extremadamente grave, el 66% sufre de ansiedad severa y el 65,8% experimenta estrés extremo. Estas condiciones están directamente relacionadas con la incertidumbre y las privaciones causadas por los cortes eléctricos.
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¿Qué acciones han tomado los cubanos ante la crisis eléctrica?
Los cubanos han recurrido a protestas y denuncias públicas ante la crisis eléctrica. Se han registrado cacerolazos y manifestaciones en varias partes del país, reflejando el descontento generalizado. Además, los testimonios en redes sociales se han convertido en una forma de resistencia y documentación ciudadana frente a un régimen que no ofrece soluciones concretas a la crisis.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis?
El gobierno cubano ha minimizado la crisis, con el canciller Bruno Rodríguez descartando que exista una crisis humanitaria, aunque reconociendo "privaciones severas". No se han presentado soluciones concretas, y el ministro de Energía ha admitido que los apagones continuarán durante todo el año, describiendo el 2026 como un "año difícil".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.