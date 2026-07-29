El desgarrador testimonio de una cubana: «Estamos viviendo como animales»

La creadora de contenido cubana conocida como Sofii Magdaleno, publicó un testimonio que resume con crudeza la vida en Cuba.

«Esta es la verdadera realidad que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Un refrigerador descongelado en el cual solamente se puede guardar agua porque la comida se echaría a perder», dijo la joven en un video publicado en Facebook.

«Creo que las personas todavía no tienen una idea de la magnitud de la situación en Cuba. Señores, estamos viviendo como animales. Realmente me preocupa porque esto está acabando con todos», añadió.

En la descripción del clip, la joven cubana fue aún más directa.

«Ahora mismo la situación en Cuba es crítica, las personas están muriendo y vamos a terminar todos enfermos de los nervios o con una enfermedad grave porque, como estamos viviendo ahora mismo nosotros, no hay quien tenga salud y fuerzas».

El video acumula más de 44,000 reproducciones, casi 2,900 likes y 318 comentarios, lo que refleja la resonancia que tienen estos testimonios ciudadanos entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

Una crisis que destruye la vida cotidiana

En julio de 2026, los apagones en Cuba promedian entre 20 y 26 horas seguidas, con zonas que han superado las 72 horas consecutivas sin electricidad. Matanzas llegó a registrar interrupciones de hasta 87 horas.

Cuba acumula cinco apagones nacionales totales en 2026. El impacto sobre la alimentación es devastador, porque a la escasez se suma la imposibilidad de conservar los alimentos.

Otras creadoras de contenidos cubanas han mostrado cómo perdieron toda su comida por los apagones, y una madre estalló públicamente ante lo que calificó de gobierno fallido.

El canciller Bruno Rodríguez descartó el 25 de junio que exista una crisis humanitaria en Cuba, aunque reconoció que la población sufre «privaciones severas».