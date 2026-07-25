“Esto es un gobierno fallido”: madre cubana estalla por los apagones

Otros comentarios atribuyeron la crisis a la corrupción y a la mala gestión del sistema eléctrico

Una cubana identificada como Lianet Nina Yanza publicó este viernes un video en Facebook en el que denunció con indignación los prolongados apagones que afectan a su comunidad, un testimonio que superó las 77,800 reproducciones y se convirtió en una de las expresiones más difundidas del creciente malestar por la crisis energética en la isla.

En el video, de poco más de dos minutos, la mujer describe una situación que, según afirma, se repite dentro de un mismo municipio y reparto, donde algunas zonas mantienen el servicio eléctrico de forma casi permanente mientras otras acumulan entre 60 y 90 horas sin corriente.

"Caballeros, nos están desequilibrando y desgastando física y mentalmente, que esto no hay cuerpo que lo resista", afirma al inicio de la grabación.

Más adelante asegura que el jefe de despacho de la Empresa Eléctrica en la zona de Capdevila, Joel Aguilera, le escribió para pedirle que "se conformara" con dos horas de suministro y que "antes cogían corriente por carambola".

La denunciante, madre de niños pequeños, cuestionó el valor de recibir electricidad durante tan poco tiempo. "¿Qué coño hago yo en una hora y unos minutos con un niño chiquito? Que en el agua para hervir me da tiempo", expresó.

"Esto no hay cuerpo que lo resista", exterioriza la mujer, antes de cerrar el video con una crítica directa al sistema. "Esto es un gobierno fallido".

Las reacciones a la publicación reflejaron un descontento similar. Una usuaria que afirmó residir en La Lira, en Arroyo Naranjo, aseguró que las autoridades informan que la zona tiene servicio cuando, según ella, "es mentira", porque solo reciben electricidad una vez al día y los alimentos terminan echándose a perder.

Otros comentarios atribuyeron la crisis a la corrupción y a la mala gestión del sistema eléctrico. "Ellos se siguen enriqueciendo y el pueblo muriendo de a poco", escribió una persona, mientras otra calificó la situación como una "falta de respeto" y señaló a la corrupción entre linieros como parte del problema.

La publicación coincidió con otra jornada crítica para el Sistema Eléctrico Nacional, que este viernes volvió a registrar un déficit cercano a su récord histórico, en medio de apagones prolongados que continúan afectando a millones de cubanos.

El video de Lianet no es un caso aislado. Días atrás, una madre publicó una foto abanicando a su hija de cinco años en plena oscuridad con la frase "solo tengo abrazos e impotencia".

Antes, otra cubana mostró su refrigerador con alimentos echados a perder y escribió: "se te quitan las ganas de todo, pierdes las fuerzas".

Varias unidades termoeléctricas permanecen en avería, otras en mantenimiento y 106 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible.

Ante el colapso, el gobernante Miguel Díaz-Canel pidió "organizar mejor los apagones" y el ministro de Energía Vicente de la O Levy admitió que los cortes continuarán durante todo 2026, calificando el año como "difícil".