Investigan irrupción de un grupo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico de La Habana

El Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, de La Habana, anunció este martes que las autoridades investigarán la irrupción no autorizada de un grupo de personas en su Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, ocurrida en la noche del lunes.

El Consejo de Dirección del centro emitió una nota informativa oficial en la que describió el hecho como «un lamentable incidente»: «Un grupo de personas accedió al área asistencial sin la autorización correspondiente, alterando el normal funcionamiento del servicio y generando una situación de tensión que afectó al personal de salud y puso en riesgo el adecuado desarrollo de la atención médica».

Las autoridades intervinieron para restablecer el orden y garantizar la continuidad de la atención a los pacientes hospitalizados, según el comunicado.

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El hospital no identificó a las personas que ingresaron al área restringida, no precisó cuántas eran ni explicó el motivo de su presencia en la unidad. Tampoco detalló si hubo detenidos ni si algún paciente resultó afectado directamente.

La Terapia Intensiva del Juan Manuel Márquez atiende a niños con enfermedades graves: "politraumatizados, casos neuroquirúrgicos y otras patologías que requieren cuidados intensivos".

Es una de las tres unidades de este tipo que operan en La Habana, dentro de un sistema nacional que cuenta con 37 unidades de Terapia Intensiva Pediátrica en todo el país.

El Consejo de Dirección reconoció la «actuación profesional, serena y responsable» del equipo de salud durante el incidente y convocó a la población a «preservar un ambiente de respeto, diálogo y colaboración dentro de las instituciones de salud».

El suceso se produce en un momento de creciente tensión en los hospitales pediátricos cubanos, agravada por la profunda crisis del sistema sanitario.

El lunes 21 de julio, una madre denunció una plaga de cucarachas en el mismo Juan Manuel Márquez mientras su hija permanecía ingresada, un problema que se repite desde al menos 2023.

Apenas días antes, el 20 de julio, la ONG española Open Arms entregó al hospital paneles solares, baterías, un equipo de ultrasonido y material sanitario para dotar de autonomía energética a la UCI, en respuesta a los frecuentes cortes eléctricos que afectan al centro.

En otras provincias, el panorama no es mejor: el grupo electrógeno del Hospital Pediátrico de Camagüey se incendió el 10 de julio, dejando al centro con suministro eléctrico reducido. En junio, se denunció la circulación de vendedores sin acreditación dentro de salas de hospitales pediátricos.

El comunicado del Juan Manuel Márquez concluye con un llamado a confiar en las instituciones: «La protección de los pacientes, sus familiares y los trabajadores constituye una prioridad. Por ello, confiamos en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y actuar conforme a lo establecido por la legislación vigente».