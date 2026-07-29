Cubano denuncia desigualdad en los apagones en La Habana: «Ellos duermen con corriente y mis hijos no»

Un residente del barrio habanero de San Lázaro, entre Belascoaín y Gervasio, denunció en un video la desigual distribución de los apagones en La Habana al mostrar cómo, mientras su calle permanecía completamente a oscuras en plena madrugada, un sector ubicado a apenas unas cuadras mantenía el servicio eléctrico.

La grabación, realizada a las 4:32 de la madrugada y difundida en Facebook por un usuario identificado como Dublon Dublon, muestra el contraste entre dos zonas de la capital y la crítica directa al discurso oficial sobre la igualdad.

«Tanto que proclaman igualdad, que en Cuba todos somos iguales. No, no somos iguales», afirma el hombre al inicio del video.

Según relata, los vecinos de su comunidad apenas reciben electricidad dos o tres horas al día, generalmente durante la mañana, cuando la mayoría se encuentra fuera de casa.

«Te ponen la corriente por la mañana, un momentico, dos horas cuando todo el mundo está para el trabajo. Entonces llegas del trabajo, llegas sin corriente; vas para el trabajo, te vas sin corriente», lamenta.

Mientras recorre con la cámara el entorno desde su ventana, el residente señala que la diferencia entre ambos sectores radica en que el barrio vecino cuenta con una red eléctrica soterrada.

«Miren el soterrado para allá, con su corriente como es debido. Pero todos los demás no tenemos ni este derecho», dice al mostrar las calles iluminadas a una o dos cuadras de distancia.

En el texto que acompañó la publicación, describió las dificultades que enfrentan diariamente cientos de familias de la zona.

«No hay un día que mis hijos, como los de tantos que pertenecemos a San Lázaro, Belascoaín y Gervasio, puedan dormir como debería hacerlo cualquier niño», escribió.

También explicó que el calor provoca que la leche de su bebé se eche a perder y que ni siquiera pueden disponer de agua fría en medio de las altas temperaturas.

Críticas al Gobierno y a la respuesta ante las protestas

El habanero aseguró que las autoridades no ofrecen explicaciones sobre la desigual distribución del servicio eléctrico y cuestionó la respuesta del régimen frente a quienes expresan su inconformidad.

«La empresa eléctrica no te da respuesta de nada. El Gobierno no te da respuesta de nada. Entonces, después quieren oprimir al pueblo. Después, cuando el pueblo se manifiesta, quieren darle golpes», denunció.

En uno de los momentos más contundentes del video, contrapuso las dos realidades que, según él, conviven en la misma ciudad.

«Para allá es el capitalismo y para acá el comunismo, el comunismo que no resuelve nada, que no funciona, nunca ha funcionado», expresó.

El video concluye con otro mensaje que refleja el creciente cansancio de muchos cubanos ante la crisis energética.

«Ya el cubano se cansó. Ya el cubano no tiene miedo. Queremos vivir como personas, no como animales».

Un malestar que se repite en toda la isla

La denuncia se suma a otros videos difundidos en las últimas semanas que cuestionan la distribución de la electricidad en Cuba.

El pasado 9 de julio, vecinos de Matanzas denunciaron que la sede provincial del Partido Comunista mantenía encendidos sus aires acondicionados mientras numerosas comunidades acumulaban hasta 87 horas consecutivas sin servicio eléctrico. En junio, residentes del municipio Playa, en La Habana, también denunciaron apagones de hasta 40 horas y un reparto desigual de la electricidad. Días después, otro cubano se hizo viral al estallar contra el régimen con un contundente mensaje: "Váyanse todos".

Las imágenes llegan en medio del peor momento de la crisis energética que vive el país en años. Este miércoles, la Unión Eléctrica (UNE) pronosticó un déficit de 2.230 megavatios durante el horario de máxima demanda, frente a una demanda estimada de 3.100 MW, lo que supone que cerca de tres cuartas partes del territorio nacional podrían verse afectadas por apagones simultáneos. Durante julio, además, el Sistema Eléctrico Nacional sufrió varios colapsos que agravaron aún más la situación de millones de cubanos.