Matanzas en apagón desde el sábado y aires acondicionados del PCC y el Gobierno «encendidos»

Un video publicado este miércoles en Facebook por el ciudadano Dariel Vicedo expone en menos de un minuto la desigualdad energética del sistema cubano: mientras los circuitos que rodean la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno Provincial de Matanzas llevan cinco días sin electricidad, los aires acondicionados de ambas instituciones permanecen encendidos y funcionando.

Vicedo grabó desde la calle los equipos de climatización en pleno funcionamiento, con el sonido audible a distancia, y lo tituló con una frase que lo dice todo: «Algunos son más iguales que otros».

«Los circuitos que rodean estas dos instituciones están desde el sábado sin electricidad, hace cinco días», señala en la grabación, «y los dos despliegues encendidos y funcionando».

«Miren los aires acondicionados de la sede provincial del partido de Matanzas. Así es el día entero», dice Vicedo al inicio del video, antes de desplazarse hacia el edificio del Gobierno Provincial.

«Estos son del gobierno provincial, permanentemente encendidos», añade.

El corte que padecen esos circuitos comenzó el sábado 5 de julio, lo que significa que algunos vecinos de Matanzas acumulaban hasta 87 horas consecutivas sin electricidad al momento de la denuncia, según datos del dossier de la crisis eléctrica provincial.

El contexto inmediato es el tercer apagón total de Cuba en 2026, ocurrido el domingo 6 de julio a las 12:17 horas, cuando la salida inesperada de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas desencadenó un colapso en cascada que dejó sin luz a aproximadamente 9,6 millones de personas en toda la isla.

Ese día, el sistema eléctrico nacional disponía de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit pronosticado de entre 2,200 y 2,230 MW. Fue el octavo apagón total del país en 24 meses.

Matanzas es, oficialmente, la provincia más afectada del sistema nacional durante todo 2026. La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada precisamente allí y principal generadora del país, acumula 17 salidas del sistema en lo que va de año y no recibe mantenimiento capital desde 2010.

A eso se suman ocho subestaciones fuera de servicio —cuatro de ellas por robo de aceite dieléctrico— y 63 transformadores dañados.

En junio, algunos vecinos de Matanzas llegaron a acumular 96 horas consecutivas sin electricidad, un récord que la provincia ya había roto varias veces antes del apagón total del domingo.

El contraste denunciado por Vicedo no es nuevo ni accidental. El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en septiembre de 2025 la existencia de «desproporciones» en la distribución de los apagones, admitiendo que ciertas cabeceras provinciales tienen ciclos «relativamente cómodos» mientras municipios enteros soportan cortes de hasta 25 horas diarias.

La indignación acumulada ha desbordado las redes sociales y las calles. Este mismo miércoles se registraron cacerolazos en La Hata y Guanabacoa, y en junio hubo protestas frente a la sede del PCC en Santiago de Cuba ante apagones de hasta 22 horas diarias.

El video de Vicedo superó las 14,700 visualizaciones en pocas horas, con 439 reacciones y 67 comentarios, en una denuncia que condensa en 59 segundos la contradicción central del sistema: las instituciones del poder político mantienen sus privilegios mientras la población que las rodea permanece a oscuras.