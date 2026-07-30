Arrestan a una mujer en Miami acusada de espectacular robo: Noche de fiesta, un vodka y una fortuna desaparecida

Patrulla de la Policía de Miami (i) y la acusada Cassandra Thompson (d)

Una mujer residente en Las Vegas fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami acusada de haber drogado a un hombre en Brickell y robarle más de 84,000 dólares en efectivo, criptomonedas y dinero electrónico, en un caso que las autoridades del condado de Miami-Dade investigan desde diciembre de 2024, según reportó la prensa local.

Una noche en Brickell que terminó en robo

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de diciembre de 2024.

Esa noche, la víctima salió con un amigo al bar Blackbird Ordinary y luego se trasladó al restaurante Gekko Lounge, en Brickell, donde conoció a Cassandra Thompson alrededor de la 1:50 a.m.

El amigo se retiró poco después, mientras que el hombre y Thompson caminaron juntos hasta el apartamento de él, también en Brickell.

Una vez dentro, la sospechosa pidió usar el Uber Eats de la víctima para ordenar comida -un pedido de 95.23 dólares realizado a las 3:35 a.m.- y luego se ofreció a preparar bebidas con vodka Grey Goose.

«La víctima recordó sentirse mal después de que le sirvieran la bebida preparada por la sospechosa. Creyó que perdió el conocimiento o que estaba tan afectado que quedó inconsciente», escribió un detective de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en la orden de arresto, según el canal Local 10.

El hombre despertó entre las 11:00 a.m. y el mediodía sin recordar cómo había pasado del sofá a la cama.

El sushi ordenado permanecía intacto frente a la puerta entreabierta, detalle que los investigadores interpretan como evidencia de que la víctima ya estaba inconsciente cuando llegó el pedido.

Lo que captaron las cámaras de seguridad

Las grabaciones de la cámara instalada en la sala del apartamento resultaron determinantes para la investigación.

Las imágenes muestran a Thompson preguntando al llegar si había otras personas en la vivienda, insistiendo en ser ella quien preparara las bebidas e intentando llamar la atención de la víctima ya inconsciente con un repetido «Hello, hello».

El video también la muestra tomando el teléfono de la víctima y dirigiéndose hacia el dormitorio, según la declaración jurada de arresto.

El robo: efectivo, criptomonedas y Venmo

Al revisar su apartamento, la víctima constató la desaparición de 10,000 dólares en efectivo, su iPhone 16 Pro, una funda y una billetera Apple.

El grueso del robo ocurrió de forma digital: entre las 4:28 a.m. y las 5:18 a.m. se ejecutaron seis transferencias desde la cuenta de Coinbase de la víctima por un total de 72,860 dólares en criptomonedas, incluyendo Dogecoin, Hedera, XRP y Cardano, más 1,225 dólares sustraídos a través de Venmo.

Coinbase logró bloquear otras transferencias que, de haberse completado, habrían elevado el robo a cerca de 230,000 dólares.

La sustancia utilizada para incapacitar a la víctima no ha sido identificada públicamente por las autoridades.

¿Cómo la rastrearon hasta Nueva York?

La investigación avanzó cuando la víctima rastreó su teléfono y lo ubicó en Nueva York.

Al contactar a Spirit Airlines, la aerolínea confirmó que Thompson había abordado el vuelo NK-1441, que despegó del Aeropuerto Internacional de Miami a las 8:02 a.m. del 11 de diciembre con destino al Aeropuerto LaGuardia.

Mediante órdenes judiciales, los detectives obtuvieron registros de T-Mobile, Spirit Airlines, Coinbase y Venmo que, según la declaración jurada, vinculan a Thompson con las cuentas y billeteras digitales que recibieron el dinero robado.

Cassandra Dianne Thompson -también identificada como Cassandra Costentine-, de 34 años, fue detenida el viernes 24 de julio a las 10:20 p.m. cuando llegaba al aeropuerto por una orden de arresto pendiente del condado Miami-Dade.

Poco después de la medianoche fue ingresada al Turner Guilford Knight (TGK) Correctional Center.

Cargos y un patrón que se repite en Miami

Thompson enfrenta cuatro cargos: hurto mayor en tercer grado, lavado de dinero de ganancias ilícitas, uso ilegal de un dispositivo de comunicación y un delito informático relacionado con fraude. Su fianza fue fijada en 25,000 dólares.

El caso se suma a una serie de incidentes similares en el sur de Florida.

En enero de 2026, Sarah Tavano fue arrestada en el club Sugar de Brickell enfrentando 10 cargos por presuntamente drogar a hombres en bares y robarles acceso a cuentas digitales por 34,000 dólares.

En mayo del año pasado, Brittney G. Scott fue acusada de drogar a hombres en South Beach para robarles relojes Rolex y tarjetas de crédito.

El patrón se repite: víctimas conocidas en bares de Brickell, bebidas adulteradas y transferencias digitales ejecutadas en minutos mientras la víctima permanece inconsciente.