Ministro de Energía atribuye apagones en Cuba al robo de aceite de transformadores

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el robo sistemático de aceite de transformadores eléctricos agrava la ya devastadora crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El funcionario aseguró que algunos asentamientos cubanos han permanecido hasta 105 días sin electricidad debido a los daños ocasionados a transformadores difíciles de reemplazar.

Las declaraciones se produjeron durante el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, precisamente el día en que la Unión Eléctrica pronosticó una afectación récord de 2,380 MW. La cifra equivalía al 74,4% de la demanda máxima prevista para el horario pico, estimada en 3,200 MW.

De la O Levy fue explícito al señalar que el robo de aceite es un problema que no puede atribuirse al embargo estadounidense.

«Nosotros no le podemos añadir problemas que no tienen que ver con el bloqueo. Ese robo de aceite de transformadores que está sucediendo a diario. La cantidad de aceite que nos han robado casi es similar a lo que estamos produciendo en el mismo período que nos roban», afirmó.

El funcionario explicó que la avería de una unidad termoeléctrica y el daño de un transformador tienen consecuencias diferentes: mientras una unidad puede enfriarse, repararse y volver a arrancar, determinados transformadores son difíciles de sustituir debido a sus características técnicas y a la antigüedad de los circuitos.

«Cuando se daña un transformador hay comunidades, hay asentamientos poblacionales que han tenido hasta 105 días sin electricidad. Porque son transformadores especiales, porque son circuitos que son de los voltajes viejos, antiguos, que son muy difíciles de adquirir», precisó.

De la O Levy señaló que los robos afectan transformadores vinculados con las bombas de agua, los sistemas agrícolas de riego y el suministro eléctrico de comunidades.

«El robo es constante (...) y lo que hacen es agudizar más la situación que ya tiene nuestro Sistema Electroenergético Nacional», advirtió.

A pesar de las palabras del titular del ramo, la realidad es que el fenómeno no es nuevo.

El 27 de abril, por ejemplo, el robo de aceite en una subestación de Jagüey Grande, Matanzas, dejó sin servicio a 4,429 viviendas, además de un hospital, un policlínico y un centro de higiene.

Ese mismo mes, en Amancio, Las Tunas, el robo de 600 litros de aceite dieléctrico privó de electricidad al 40% de los clientes del municipio, un total de 4,947 usuarios.

En la zona de Guerrita, en Mayarí, Holguín, más de 400 clientes permanecieron 29 días sin servicio eléctrico después de la sustracción del aceite de una subestación.

El régimen ha respondido a estos casos con un fuerte endurecimiento penal. El Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular ordenó calificar como sabotaje los actos intencionales que dañen componentes o infraestructuras críticas del SEN.

De acuerdo con los artículos 125 y 126 del Código Penal, el delito puede ser sancionado con penas de siete a 15 años de prisión en su modalidad básica y de 10 a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte cuando concurren consecuencias graves.

En julio de 2026, un tribunal condenó a 12 años de prisión al responsable de sustraer 102 litros de aceite dieléctrico de la subestación Bungo 2, en Contramaestre, Santiago de Cuba. El hecho dejó a cientos de familias sin electricidad durante 48 horas.