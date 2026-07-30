Cuba mantiene conectada la deteriorada termoeléctrica Guiteras por temor a agravar los apagones

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, opera al límite de su resistencia física mientras las autoridades aplazan su reparación capital para no profundizar la crisis de apagones que castiga a la población con cortes de más de 24 horas seguidas.

El director general de la planta, Román Pérez Castañeda, reconoció en una entrevista con el periódico oficialista Girón que la decisión de mantener funcionando la Guiteras fue adoptada de manera colegiada por la dirección de la central, la Unión Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas, el Partido Comunista y el Gobierno.

«Desde el punto de vista material, desde hace más de un mes estamos en condiciones de hacer un cambio masivo en lo relativo al economizador. Pero llegó el verano, el mundial de fútbol, el deseo que tiene el pueblo cubano de unas vacaciones como se merece, sin grandes afectaciones eléctricas en sus casas; y la salida extendida del bloque yumurino afecta», admitió Pérez.

La planta matancera está próxima a cumplir 40 años de explotación, una década más que la vida útil prevista para una central termoeléctrica, mientras su caldera acumula más de 15 años sin una reparación importante.

La salida más reciente de la Guiteras ocurrió a la 1:07 de la madrugada del 26 de julio por un salidero en el economizador. Pérez Castañeda explicó que, antes de la avería del economizador, los técnicos ya habían detectado un fallo en un tubo del sobrecalentador de baja.

La fuga de vapor permitía mantener la planta funcionando, aunque con un elevado consumo de agua, pero el nuevo salidero obligó a desconectarla con dos averías simultáneas.

En cada parada se realizan más de 200 trabajos de las especialidades automática, eléctrica y mecánica. Solo las reparaciones del economizador y el sobrecalentador demandaron alrededor de 50 trabajadores, organizados en jornadas continuas durante las 24 horas.

Las condiciones dentro de la caldera son extremas. Según el director, los operarios deben trabajar agachados, sentados o acostados en espacios reducidos, expuestos al hollín y a temperaturas ambientales superiores a 40 grados Celsius.

Los equipos se turnan cada una o dos horas para salir, hidratarse y regresar.

Un informe técnico elaborado con el apoyo de la Universidad de Matanzas y la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) concluyó que el material del economizador «presenta un envejecimiento total y ha perdido todas sus condiciones para soportar una operación prolongada».

La dirección de la planta reconoció que inicialmente no comprendía la gravedad del deterioro.

Después de sustituir los tubos en peor estado, los técnicos detectaron pequeños orificios sobre los cordones de soldadura, algunos del diámetro de una aguja de coser. La fuga de agua a alta presión dañaba las tuberías vecinas.

La planta eliminó cerca de 400 cordones de soldadura, pero el mecanismo de fallo se trasladó a otras zonas, por lo que ahora resulta necesario sustituir masivamente los tubos del economizador.

Pérez Castañeda aseguró que ya cuentan con los materiales necesarios para esa intervención.

El recalentador de alta se encuentra en un estado material todavía peor. Sin embargo, sus fugas son de vapor y no desconectan inmediatamente la unidad, a diferencia de las fugas de agua del economizador, que obligan a sacar la planta de servicio.

La reparación capital no puede ejecutarse sin sustituir ese recalentador, uno de los componentes que todavía faltan.

También permanecen pendientes contrataciones de especialidades eléctricas y automáticas necesarias para acometer el mantenimiento.

Pérez atribuyó esas carencias a las sanciones estadounidenses y afirmó que empresas extranjeras, incluidas algunas alemanas y francesas, han desistido de trabajar con la central.

Según explicó, las restricciones bancarias y financieras dificultan incluso transferir los pagos a proveedores dispuestos a suministrar piezas o asistencia técnica.

A la falta de componentes se suma el éxodo de personal calificado. «Antes, en nuestra termoeléctrica, tener 20 o 25 soldadores de alta calificación, capaces de soldar en cualquiera de las condiciones y con diversidad de materiales, no era nada raro. Hoy en día, reunir siete u ocho es casi imposible», señaló.

Las caídas del propio SEN también agravan el deterioro de la planta. Durante una de las últimas desconexiones, la unidad operaba a 200 MW y subió automáticamente hasta 356 MW.

Aunque los sistemas de protección evitaron daños en la turbina y el generador, el desbalance provocó una sobrepresión en la caldera que, según el director, ocasionó las averías más recientes al sobrecargar tuberías ya debilitadas.

Una intervención limitada en el economizador requeriría alrededor de 20 días, pero la dirección considera que reparar únicamente ese componente no resolvería el problema, pues el sobrecalentador también presenta puntos críticos con una alta posibilidad de fallo.

La reparación capital exigiría mantener la planta fuera de servicio durante aproximadamente seis meses.

Las autoridades, sin embargo, todavía no han fijado una fecha debido al impacto que tendría su desconexión prolongada sobre un sistema eléctrico que, en los días previos, registró disponibilidades cercanas a 1,100 MW frente a demandas de alrededor de 3,200 MW.

«Lo que estamos haciendo hoy es alargar el período de funcionamiento de la planta», resumió Pérez Castañeda, en una frase que describe la estrategia oficial: sostener una infraestructura gravemente deteriorada para evitar una profundización inmediata de los apagones.

«La decisión de una parada de seis meses, como requiere una reparación capital, no se puede tomar a la ligera. Aún no tenemos fecha», concluyó.