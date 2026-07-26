«Y de regalo ahí les van 48 horas sin luz»: burlas en redes por mensaje de Raúl Castro a los pinareños

Un mensaje con firma manuscrita de Raúl Castro a los habitantes de Pinar del Río, difundido este domingo por la página de Facebook de la Presidencia de Cuba con motivo del 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, desató burlas e ironías en redes sociales que dejaron en evidencia el abismo entre el discurso oficial y la realidad que viven los pinareños y los cubanos todos.

El texto, publicado por la cuenta oficial de la Presidencia cubana y leído en el acto por Miguel Díaz-Canel, decía: «Queridos pinareños: Reciban este 26 de julio el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser la sede del acto central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos, Raúl Castro Ruz, 26-7-2026».

Captura de FB/Presidencia Cuba

El detalle que no pasó desapercibido: el ex presidente de 95 años no se molestó en aparecer físicamente en Pinar del Río, según informó la agencia AP, en la que quizá sería su primera ausencia en al menos tres décadas en un acto central del 26 de julio, sin que el régimen ofreciera explicación alguna.

La respuesta de los cubanos en redes fue inmediata y sin anestesia.

Un internauta resumió el sentir colectivo con una frase que se volvió viral: «Y de regalo ahí les van 48 horas sin luz. Gracias pueblo revolucionario». Otro recordó con sorna una deuda histórica del propio Castro: «Dentro de poco ya tendrán su vasito de leche... prometido desde 2007. Firma: Raúl Castro.» Un tercero fue más directo aún: «Sigan resistiendo pinareños mientras nosotros seguiremos haciéndonos más ricos, este es el verdadero mensaje».

Las exigencias también afloraron sin rodeos: «Pongan la corriente y el agua», escribió otro usuario, mientras que alguien más se limitó a dos palabras que lo dijeron todo: «Más muela».

El sarcasmo tenía base sólida en la realidad. Pinar del Río llegó a este domingo con una crisis eléctrica de proporciones históricas: en marzo de 2026 quedó totalmente a oscuras tras una avería en la línea de transmisión Mariel-Pinar del Río, y en julio el Sistema Electroenergético Nacional sufrió tres colapsos totales —el seis, el 10 y el 14 de julio— que dejaron sin electricidad a millones de personas en cada ocasión.

En días previos al acto del 26, Cuba enfrentaba apagones masivos con una afectación máxima de 2.315 MW, con cortes de hasta 24 horas en todas las provincias.

Este mismo domingo, el Sistema Electroenergético Nacional registraba una disponibilidad de apenas 1150 MW frente a una demanda de 3.200 MW, mientras la termoeléctrica Antonio Guiteras salía del sistema por una nueva falla técnica —la número 17 del año— en las primeras horas de la madrugada.

Que el régimen sí encontrara combustible y recursos para montar el espectáculo político en Pinar del Río fue precisamente el blanco de las críticas más afiladas. Desde que se anunció la sede del acto y todos sus preparativos, los cubanos habían respondido con frases como «Estamos asfixiados, deja la muela», «Cuba no está de fiesta, estás matando al país» y «Para eso sí hay combustible».

Era la cuarta vez que Pinar del Río acogía el acto central del 26 de julio, tras las ediciones de 1976, 2000 y 2017, y la primera en que el propio Raúl Castro —quien gobernó Cuba de 2008 a 2018 y mantiene el liderazgo simbólico y, al parecer, el dominio de la casta militar— se limitó a enviar un papel con su firma mientras la provincia que supuestamente homenajeaba, y la nación toda, lleva meses cayéndose a pedazos entre apagones, escasez de agua, alimentos y medicamentos.