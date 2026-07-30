Camagüey registra temperaturas récord en dos estaciones meteorológicas

Las desgracias para los cubanos no llegan solas. A las jornadas interminables de apagones, que este miércoles alcanzaron un nuevo récord histórico, y una inflación galopante que no deja de castigar los bolsillos se suman ahora temperaturas extremas, con registros que pasarán a la historia climática del país.

El aeropuerto internacional Ignacio Agramonte, ubicado en Albaiza, Camagüey, registró este miércoles una temperatura máxima de 38,1 grados Celsius, un nuevo récord para esa estación, según informó el especialista Yosmelvi Páez Cornell.

La medición ocurrió el mismo día en que el Centro Nacional del Clima (CENCLIM) certificó otra marca de 37,2 °C en la estación meteorológica del municipio de Camagüey, evidencia de que el calor extremo se extendía por el territorio.

Se trata de dos observatorios diferentes: el registro de 38,1 °C corresponde a la estación del aeropuerto, mientras que los 37,2 °C fueron medidos en la estación municipal; ambas temperaturas constituyeron récords para sus respectivos puntos de observación.

En esta última estación, la marca vigente era de 36,0 °C y databa del 8 de julio de 1963. El nuevo valor la superó por 1,2 grados después de permanecer intacta durante 63 años.

El Centro Meteorológico Provincial explicó que estas marcas no se oficializan de manera automática. Cada registro debe ser verificado por el CENCLIM mediante la revisión del procedimiento empleado durante la observación, las condiciones de los instrumentos y la experiencia del observador meteorológico.

Mientras los termómetros suben, millones de cubanos atraviesan las horas más calurosas del día sin ventiladores, refrigeradores ni posibilidad de conservar agua fría, debido a cortes eléctricos que pueden prolongarse durante casi toda la jornada.

La combinación de calor extremo y apagones convirtió este miércoles en una fecha particularmente agobiante: la Unión Eléctrica pronosticó una afectación de 2.380 MW durante el horario pico, equivalente a dejar sin servicio simultáneamente a alrededor del 74 % del país.

La nueva marca camagüeyana forma parte de una sucesión de episodios extremos registrados en Cuba durante los últimos años.

En junio, la estación de La Palma alcanzó 37,6 °C y rompió tres récords simultáneos en Pinar del Río, incluida una marca provincial que llevaba 68 años vigente.

En mayo de 2025, la estación de Veguitas, en Granma, reportó 37,1 °C, una de las temperaturas más elevadas de aquella jornada en el país.

El antecedente más alarmante ocurrió en abril de 2024, cuando Jucarito, también en Granma, registró 40,1 °C y estableció el récord absoluto de temperatura máxima en Cuba.

Apenas un mes después, el municipio de Bolivia, en Ciego de Ávila, alcanzó exactamente 40 °C, la segunda ocasión en que los termómetros cubanos llegaban a esa barrera desde el inicio de los registros meteorológicos.