La mayor concentración de polvo del Sahara cubre Cuba

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Cuba recibe este sábado la oleada más intensa de polvo del Sahara registrada en lo que va de la temporada 2026, según alertó el meteorólogo Rubén Capote, quien describió el episodio como «la mayor concentración de polvo del Sahara que hemos visto hasta ahora en la temporada».

El fenómeno afecta toda la isla de oriente a occidente, con este sábado identificado como el «peor momento para Cuba». El domingo 12 de julio, el núcleo de polvo se desplazará hacia Florida y la Península de Yucatán, aunque la mitad occidental del país seguirá bajo su influencia.

El meteorólogo Vladimir Leon, de la página Meteorología_Cuba, confirmó que la nube invade todo el territorio nacional y advirtió sobre la densidad del fenómeno: «La primera gráfica corresponde a la concentración en superficie y es bien densa. La segunda y tercera gráfica corresponden a una altura entre 1 y 3 km donde las concentraciones del polvo son mayores y con mayor densidad».

Los mapas meteorológicos publicados por Leon muestran valores de hasta 800 y 1,500 µg/m³ (microgramos por metro cúbico), tanto en superficie como en alturas de entre uno y tres kilómetros, donde la concentración es aún más elevada.

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El impacto sobre las precipitaciones también es notable: la presencia del polvo reduce las lluvias a muy aislados chubascos en puntos del sur, desde Matanzas hacia Sancti Spíritus, manteniéndose escasas las precipitaciones en el resto del país.

Leon hizo un llamado especial a la población: «Lógicamente hay que protegerse sobre todo los que padecen de afecciones respiratorias y los que trabajan al aire libre o realizan otras actividades».

Los grupos más vulnerables incluyen personas con asma, bronquitis crónica o alergias, así como niños menores de cuatro años, adultos mayores de 65 y embarazadas.

Entre las medidas recomendadas figuran el uso de mascarilla, evitar actividades prolongadas al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, hidratarse con frecuencia y limpiar ojos y fosas nasales con agua limpia.

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Este episodio no será el último de la semana. Leon advirtió que «en lo que resta de semana pudiera llegar otra invasión de dicho polvo», lo que mantiene en alerta a la población cubana más allá del fin de semana.

El evento se enmarca en una temporada que ya venía siendo activa. El 3 de junio, el meteorólogo del INSMET Raydel Ruisanchez alertó sobre la primera oleada significativa de la temporada, que afectó principalmente el oriente de Cuba.

Apenas el 9 de julio, las mayores columnas de polvo del año llegaron a Florida, según alertó el meteorólogo Matt Devitt. Ahora, dos días después, Cuba recibe lo que los expertos describen como el pico más alto de concentración visto en 2026.

El polvo sahariano viaja dentro de la llamada Capa de Aire Sahariano, ubicada entre 0.5 y 3.5 millas sobre la superficie, recorriendo más de 8,000 kilómetros desde el desierto africano impulsado por los vientos alisios.

La temporada de mayor actividad en el Caribe se extiende desde mediados de junio hasta mediados de agosto, con Cuba como uno de los primeros territorios en recibir cada oleada por su posición geográfica.

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El fenómeno tiene además un efecto positivo documentado: suprime la formación de huracanes en el Atlántico al introducir aire seco que debilita las tormentas tropicales, y transporta nutrientes que fertilizan la selva amazónica.

Sin embargo, los picos de asma bronquial en Cuba durante el verano están estrechamente vinculados a este fenómeno desde al menos 2018, lo que convierte cada episodio intenso en una alerta sanitaria real para miles de cubanos.