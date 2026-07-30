Denuncian que el preso político Yaser Fernando Rodríguez podría morir en prisión

El preso político cubano Yaser Fernando Rodríguez González, de 42 años, lleva siete días en huelga de hambre y ha sido trasladado a una celda de castigo en el Centro Penitenciario Augusto César Sandino, en Pinar del Río, donde su vida corre peligro inminente, según una alerta urgente difundida este jueves por el medio Brito News.

La denuncia señala que Rodríguez González padece hepatitis grave y no recibe tratamiento médico, medicamentos ni alimentación adecuada, lo que agrava de forma crítica su estado. Brito News exige «una prueba de vida inmediata, atención médica urgente, el acceso a los medicamentos que necesita y el cese de las torturas, los malos tratos y cualquier otra violación de sus derechos fundamentales».

El deterioro físico del preso es visible en las imágenes difundidas por ese medio, que muestran un contraste devastador entre su aspecto actual —cabeza rapada, rostro demacrado, pérdida severa de peso y de dientes— y el que tenía al momento de su detención en 2020.

Rodríguez González inició la huelga de hambre el 27 de julio en protesta por los presuntos maltratos que sufre bajo órdenes del primer teniente Luis Enrique Polueda Camejo, según la denuncia inicial de Brito News.

Las condiciones que describe desde ese penal son extremas. En mayo de 2026, alertó a Martí Noticias sobre la situación alimentaria con sus propias palabras: «Nos dan de 10 a 20 gramos de arroz. Por la mañana, el desayuno es un pedacito de pan del tamaño de una peseta y un poco de refresco sin azúcar».

Describió además la comida principal como «picadillo que es agua, pasta con gusanos y caldo hecho con el agua de la vianda», y reportó un brote de enfermedad entre más de 200 internos del penal.

Organizaciones de derechos humanos registran en su historial médico desnutrición, problemas circulatorios, cálculos en la vesícula y hepatitis, según el perfil de Rodríguez González en Prisoners Defenders.

El preso fue detenido el 25 de noviembre de 2020 en el barrio Los Sitios, La Habana, tras publicar un video en Facebook en el que llamaba a los cubanos a unirse contra la dictadura y a colocar carteles opositores en sus casas. Fue condenado a siete años de prisión por «actos contra la seguridad del Estado» e «incitación a la rebelión».

Desde entonces ha sido trasladado por al menos tres prisiones y ha acumulado un historial documentado de represalias. En agosto de 2021 fue aislado en celda de castigo en el Combinado del Este y despojado de todas sus pertenencias. En marzo de 2022, en la cárcel Valle Grande, el jefe de orden interior Juan Carlos Gutiérrez lo golpeó y amenazó con «hacerlo desaparecer» por informar a la prensa independiente.

El caso se enmarca en un contexto de represión creciente. Prisoners Defenders documentó un récord de 1,306 presos políticos en Cuba al cierre de junio de 2026, con 264 nuevos detenidos por motivos políticos entre julio de 2025 y junio de 2026, y un total de 2,112 personas encarceladas desde el 11J de 2021. La organización ha documentado además que la ingesta calórica diaria en el sistema penitenciario cubano oscila entre 250 y 353 calorías, frente a las 2,000-2,500 que necesita un adulto.

Brito News concluye su alerta con una advertencia directa: «El silencio también tiene consecuencias. La vida de Yaser Fernando Rodríguez González debe ser protegida».