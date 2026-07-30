Cubano recuerda el Plan Maceta y el Plan Rastrillo: «¿Qué pasó, autoridad?»

Un cubano residente en México, identificado como Roberto Carlos Balaguert Pérez, ha desatado un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que desafía a quienes niegan la existencia del Plan Maceta, el Plan Rastrillo y las órdenes de registro domiciliario sin que mediara un delito. Su testimonio ha despertado la memoria de miles de compatriotas que aseguran haber sufrido esas prácticas durante décadas.

La grabación, publicada en Facebook, supera los 4,4 millones de reproducciones y acumula más de 339,000 reacciones, además de miles de comentarios de cubanos que relatan experiencias similares vividas dentro de la isla.

«Caballero, ¿es mentira que existió un Plan Maceta?. Caballero, ¿es mentira que existió un Plan Rastrillo?. Caballero, ¿es mentira que te tocaban la puerta?. Y tú, sin saber qué pasó, abrías. Y te decían: "¿Qué pasó, autoridad?". "No, es orden de registro"», expresa Balaguert Pérez con evidente ironía, en respuesta a personas —entre ellas varios mexicanos, según explica— que le aseguran que algo así no pudo ocurrir.

En su relato, el cubano describe cómo, durante esas inspecciones, las autoridades registraban las viviendas y decomisaban bienes que consideraban incompatibles con los ingresos oficiales.

«Si había en tu casa diez cajas de refresco, te las decomisaban. Y tú decías: "¿Pero por qué?". "Acaparamiento". "¿Y dónde las compraste? ¿Cómo adquiriste las diez cajas de refresco?". Pues espérate, que tú estabas haciendo negocio», relata.

Según explica, cualquier signo de prosperidad podía convertir a una persona en objetivo de las autoridades.

«En Cuba el que prosperaba un poquito tenía que mantener un perfil bajo, andar como un singado por la calle, como un traste, porque se te tiraban y te decomisaban», afirma.

El hombre sostiene que incluso comprar un automóvil, mejorar la vivienda o realizar gastos considerados elevados bastaba para despertar sospechas sobre el origen del dinero.

El origen del Plan Maceta

Las confiscaciones conocidas popularmente como Plan Maceta encontraron respaldo jurídico en el Decreto-Ley 149, promulgado el 4 de mayo de 1994, que reguló la confiscación administrativa de bienes considerados fruto de un enriquecimiento indebido.

Diversos análisis jurídicos posteriores señalaron que las medidas preventivas adoptadas por la Fiscalía en virtud de esa norma prácticamente no admitían recursos legales para los afectados.

Ese mismo año se ejecutaron las primeras 15 confiscaciones, valoradas en 3,47 millones de pesos, mientras cerca de 400 expedientes permanecían bajo investigación.

Antes de ello, durante la década de 1980, el régimen había lanzado la operación «Pitirre en el alambre», dirigida contra el Mercado Libre Campesino y que culminó con el cierre de ese sistema de comercialización en mayo de 1986.

Miles de cubanos comparten sus experiencias

La publicación se convirtió rápidamente en un espacio para que numerosos cubanos recordaran episodios similares.

Uno de los comentarios relata lo ocurrido en pleno Período Especial: «En 1995 se me apareció un fiscal en la puerta de mi casa con dos policías y dos testigos vecinos del barrio y me lo quitaron todo».

Otro usuario aseguró que décadas después las confiscaciones seguían produciéndose.

«En 2017 me decomisaron mi camioneta, el sustento de mi familia, solo por mejorar mi herramienta de trabajo».

Especial impacto tuvo el testimonio de una mujer que aseguró haber trabajado en los almacenes estatales donde terminaban los bienes decomisados.

«Yo trabajé en unos almacenes que eran de productos que le descomisaban a los supuestos macetas, y allí muchas cosas se echaban a perder. La cosa era no dejar prosperar a la gente».

Otro comentario resumió el drama vivido por muchas familias durante aquellos años.

«Mi familia fue víctima del Plan Maceta. Solo dejaron en la casa los colchones en el piso y un ventilador porque mi abuela le rogó a la policía que lo dejara, ya que mi tía era una niña».

Una práctica que muchos consideran vigente

El video también recuerda que numerosas personas fueron encarceladas por poseer dólares y continuaron presas incluso después de que el régimen despenalizara la tenencia de divisas en agosto de 1993, en medio de la crisis del Período Especial.

Para muchos usuarios, las prácticas de control económico no desaparecieron con el paso de los años.

En febrero de 2026, un operativo nacional contra trabajadores por cuenta propia y negocios privados terminó con 17,000 multas, 300 establecimientos cerrados y 93 decomisos, mientras que en mayo el Tribunal Supremo Popular divulgó nuevos dictámenes relacionados con la confiscación y el decomiso de bienes.

La viralidad del video demuestra que, más de tres décadas después del surgimiento del Plan Maceta, el recuerdo de aquellas confiscaciones sigue siendo una herida abierta para muchos cubanos, que identifican esas políticas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la iniciativa privada y el progreso económico en la isla.