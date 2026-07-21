Díaz-Canel admite que Cuba dependió de la URSS, China y Venezuela y dice que ahora quiere «no ser dependiente de nadie»

Miguel Díaz-Canel reconoció este lunes que el modelo económico cubano ha dependido durante décadas del apoyo de la Unión Soviética, China y Venezuela, y aseguró que ha llegado el momento de que el país avance «con su propio esfuerzo» y sin depender de aliados extranjeros.

La afirmación fue realizada durante una entrevista concedida al canal estatal ruso RT en Español, en la que el gobernante defendió las reformas económicas impulsadas por el régimen para enfrentar la peor crisis que vive la isla desde el Período Especial.

«Llegó el momento en que seamos capaces con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio talento, de no ser dependientes de nadie y de poder avanzar sin renunciar a nuestros principios. Pero para eso hay que ajustarse y hay que tomar un grupo de decisiones», declaró.

Al responder una pregunta sobre las medidas económicas que podrían aumentar la desigualdad social, Díaz-Canel hizo un repaso por la historia reciente del régimen y admitió la dependencia que ha marcado a la economía cubana.

«Nosotros también estábamos metidos casi que en una urna de cristal y éramos muy dependientes del comercio que teníamos con los países del campo socialista, en particular con la Unión Soviética. Después, cuando superamos esa etapa, también fuimos dependientes de las relaciones con otros países amigos, con China o con otros países como Venezuela», afirmó.

El mandatario respondió inicialmente que las decisiones adoptadas por el Gobierno le generan un conflicto personal.

«Claro que me duele, primero porque va en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, se ha educado», dijo.

Para justificar el actual rumbo económico, apeló al precedente de Fidel Castro durante el Período Especial.

Según Díaz-Canel, Castro reconocía «sin tapujos» lo difícil que resultaba aceptar «prácticas propias del capitalismo» para mantener a flote el sistema.

«Por encima de todo estaba salvar la revolución», recordó.

Las consecuencias de las reformas

El gobernante también admitió que las medidas adoptadas en la década de 1990 tuvieron efectos sociales que todavía persisten.

Recordó que la despenalización de la tenencia de divisas «empezó a crear desigualdades sociales» y atribuyó a la apertura del turismo fenómenos como la prostitución y el incremento del consumo de drogas.

«Proliferó la prostitución, que para nosotros, con todo el proceso de emancipación de la mujer que se ha vivido en la revolución, es un fenómeno muy doloroso que todavía estamos enfrentando», sostuvo.

Un reconocimiento en plena crisis energética

Las declaraciones llegan en medio de una profunda crisis económica y energética.

En la misma entrevista, Díaz-Canel reconoció que Cuba lleva seis meses sin recibir combustible desde Venezuela y que, durante ese período, únicamente ha arribado un barco procedente de Rusia como ayuda humanitaria.

«Hace seis meses que no llega un barco de combustible; solo llegó un barco ruso por ayuda humanitaria», afirmó.

La escasez de combustible ha agravado los apagones que afectan a buena parte del país y obligó al Gobierno a impulsar el mayor paquete de reformas económicas desde los años noventa.

Entre las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional en junio figuran la autorización de la banca privada, la eliminación del límite de trabajadores para las mipymes y la ampliación de la inversión extranjera en distintos sectores.

Díaz-Canel aseguró que antes de finalizar julio el Gobierno estará en condiciones de aplicar 121 de esas medidas y defendió el proceso como «un proceso creativo de resistencia», insistiendo en que no representa un abandono del modelo socialista.

«El arte de la política es encontrar, en esa complejidad y en esa adversidad, mecanismos compensatorios para evitar que las brechas de desigualdad crezcan», concluyó.