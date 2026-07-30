¿Solución a los apagones en Cuba? «El camino es largo», dice ministro

Vicente de La O Levy, ministro de Energía y Minas.

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció este miércoles que la crisis energética que golpea a la isla no tiene una solución a corto plazo y admitió que el país carece del combustible necesario para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional. En medio de las críticas por los apagones, el funcionario insistió en dos ocasiones en que «el camino es largo».

Sus declaraciones llegan en el momento más crítico para el sistema eléctrico cubano. Este miércoles, la Unión Eléctrica (UNE) pronosticó un déficit de 2,380 megavatios (MW) durante el horario de máxima demanda, una cifra que podría dejar sin electricidad de forma simultánea a cerca del 74 % del país, el mayor nivel de afectación registrado desde que existen estadísticas oficiales.

Durante su intervención, De la O Levy reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el país no dispone del combustible necesario para cubrir sus necesidades energéticas.

«Combustible no tenemos y no avizoramos que haya combustible en los volúmenes que necesita nuestra economía», afirmó.

El ministro explicó que, en condiciones normales, Cuba requiere alrededor de ocho millones de toneladas de combustible al año, de las cuales aproximadamente la mitad se destina a la generación eléctrica.

«Hoy no recibimos combustible, absolutamente nada», admitió.

Ante ese escenario, el titular de Energía defendió la estrategia del Gobierno para reducir la dependencia de las importaciones.

«El camino es largo, es soberano, es con el desarrollo del combustible cubano, con el crudo nacional, es con el gas y es con las energías renovables, que no es solo el sol», sostuvo.

El funcionario reiteró después la misma idea al justificar la lentitud de los avances.

«El camino es largo, pero se va caminando, y además cada paso que damos nos lo bloquean».

Según De la O Levy, las sanciones estadounidenses impiden la llegada de equipos y suministros esenciales para aliviar la crisis.

Aseguró que existen contenedores con paneles solares, alimentos y medicamentos retenidos en puertos cercanos a Cuba sin poder entrar al país.

También afirmó que parte de esos recursos estaban destinados a maestros, médicos, glorias deportivas, "héroes del trabajo" y niños electrodependientes.

Sobre estos últimos, reconoció que aún quedan numerosos casos sin resolver.

«Todavía quedan muchos por resolver, muchos niños por resolver», señaló.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

Las declaraciones del ministro se producen en medio de una de las peores crisis energéticas que ha vivido Cuba en décadas.

Durante julio, el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido varios colapsos y ha registrado déficits históricos de generación, con apagones de hasta 20 horas o más en numerosas provincias.

En marzo, además, el país experimentó el apagón nacional más prolongado del año, con una interrupción del servicio que se extendió durante 29 horas y 29 minutos.

La escasez de combustible responde a una combinación de factores internos y externos.

En 2026 se redujeron significativamente los suministros procedentes de Venezuela, mientras Rusia y México también disminuyeron o suspendieron parte de sus envíos.

A ello se suman las sanciones estadounidenses. El presidente Donald Trump firmó el pasado 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las restricciones sobre sectores estratégicos de la economía cubana y estableció nuevas medidas dirigidas a dificultar el suministro energético hacia la isla.

Un problema que el propio Gobierno había anticipado

No es la primera vez que el ministro advierte sobre la gravedad de la situación.

En mayo ya había declarado que Cuba no disponía de «absolutamente nada de fuel» ni de «absolutamente nada de diésel», y que el sistema eléctrico sobrevivía gracias al uso de gas acompañante y de crudo nacional.

Incluso en diciembre de 2025 había anticipado que 2026 sería un año especialmente difícil y que los apagones continuarían afectando a la población.

Pese al complejo panorama, De la O Levy concluyó su intervención con un mensaje dirigido a los trabajadores del sector eléctrico y reiteró el compromiso del Gobierno de seguir buscando alternativas.

«Seguiremos trabajando en buscar las soluciones», afirmó, aunque sin ofrecer un calendario sobre cuándo podrían comenzar a mejorar los prolongados cortes de electricidad que afectan diariamente a millones de cubanos.