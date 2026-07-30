Régimen cubano culpa a las sanciones de EE.UU. por retención de 7,000 contenedores con alimentos y medicinas

El régimen cubano denunció este miércoles que más de 7,000 contenedores con mercancías destinadas a la isla permanecen retenidos en distintos puertos del Caribe como consecuencia de las sanciones estadounidenses, según afirmó el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro del Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Según el medio oficialista Cubadebate, Pérez-Oliva Fraga detalló ante los diputados que los contenedores paralizados transportan alimentos, recursos para el programa de transformación de la matriz energética, insumos para el suministro de agua potable y medicamentos vitales, todos adquiridos, según dijo, conforme a las normas del comercio internacional.

El funcionario señaló que «cada día más de tres millones de cubanos amanecen con dificultades para acceder a este recurso vital», en referencia al agua potable, cuya escasez se agrava por la paralización de los insumos retenidos.

En su intervención, Pérez-Oliva Fraga responsabilizó directamente a quienes impiden la llegada de esa carga por las consecuencias humanitarias que pudieran derivarse: «Yo quería aprovechar la ocasión para responsabilizar a los que tratan de impedir el arribo de esta mercancía, a los que permanecen impasibles permitiendo que este genocidio se cometa y a los que se pliegan a los intereses de los Estados Unidos en este propósito, responsabilizar por la pérdida de vidas inocentes».

La retención masiva de contenedores es el resultado de una escalada de sanciones que se intensificó a partir de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones secundarias contra entidades vinculadas al gobierno cubano en los sectores de energía, finanzas, defensa y seguridad.

Como consecuencia directa, las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron sus operaciones con Cuba entre el 14 y el 18 de mayo de 2026, alegando el riesgo regulatorio vinculado a GAESA, el conglomerado militar que controla una parte sustancial de la economía formal cubana.

Los casos concretos de retención se han acumulado en los últimos meses.

MediCuba denunció el 23 de julio que 10 contenedores con medicamentos e insumos esenciales quedaron paralizados en puertos de Jamaica y Colombia, entre ellos cinco con material para nefrología, tres con bolsas de sangre y dos con valproato de sodio, un anticonvulsivante para el tratamiento de la epilepsia retenido en Cartagena de Indias por Hapag-Lloyd.

Un hospital cubano también denunció la retención de más de 3,5 millones de jeringuillas y agujas destinadas a Santiago de Cuba, paralizadas en Kingston, Jamaica.

Las sanciones se han aplicado en oleadas sucesivas: el 13 de julio se sancionó a GEMAR, empresa estatal que asumió el control del Puerto de Mariel; el 23 de julio, Marco Rubio anunció nuevas medidas contra nueve entidades y dos funcionarios, incluido el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; y el 24 de julio, Washington sancionó directamente la Terminal de Contenedores de Mariel y a Coral Marítima S.A. por intentar evadir las restricciones.

El contexto humanitario es crítico e independiente de la versión oficial: la ONU lanzó un plan de asistencia para dos millones de personas en Cuba y solicitó 94 millones de dólares para cubrir necesidades básicas, mientras el sistema de abastecimiento de agua operaba con apenas el 37% del combustible necesario y cerca de un millón de cubanos depende de camiones cisterna para obtener agua potable.