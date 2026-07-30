¡Así sí se rompe Internet! Thalía luce impresionante figura en bikini a punto de cumplir 55 años

A punto de soplar las velas de su cumpleaños número 55, Thalía demostró que el tiempo le pasa por al lado sin rozarla: la cantante mexicana publicó en Instagram una serie de fotografías en bikini que pusieron a arder las redes sociales y dejaron a sus millones de seguidores sin palabras.

La estrella posó con una microbikini triangular blanca estampada de rosas rojas, pareo a juego y gafas de sol tipo aviador, todo ello frente a un lago de aguas tranquilas, bajo la sombra de un roble y con el cielo azul del verano de fondo.

Como si el conjunto no fuera suficiente para detener el corazón de cualquiera, Thalía completó el look con joyería de su propia colección: un collar de platino con diamantes canary y colgante en forma de lágrima que brilló tanto como ella.

El pie de foto lo dijo todo: «Bikini, piel morena, sol, y joyería de mi colección Thalia Sodi & @annazuckerman. Perfect summer vibes».

La publicación superó los 242,000 likes y 4,090 comentarios en cuestión de días, y la sección de comentarios fue un festival de admiración en toda regla: «La cinturita inigualable», con 300 likes; «La cintura más icónica del pop», con 243; y el ya legendario «Santa Thalia! Nos tienes que avisar antes de publicar estas fotos, una no está preparada», que acumuló 386 reacciones entre risas y emojis de fuego.

Y es que la cintura de Thalía tiene historia propia: sus seguidores la han convertido en un símbolo casi mitológico del pop latino, y cada vez que la artista la luce, el fenómeno se repite.

No es la primera vez que la intérprete de «Piel Morena» paraliza las redes con su figura. Al cumplir 50 años también presumió un cuerpazo que dejó a todos con la boca abierta, y la historia se repite cinco años después con la misma intensidad.

En 2025, Karol G la homenajeó en su documental citando «Piel Morena» como una de sus grandes influencias, confirmando que la mexicana sigue siendo referencia para las nuevas generaciones dentro y fuera del escenario.

Thalía cumple 55 años el 26 de agosto, y si estas fotos son el adelanto de la celebración, lo que viene promete ser igual de incendiario.