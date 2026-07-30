"Mamá, deja la muela ya": El divertido momento de Amanda Camaraza y su hijo Marcello que desató risas en redes

La influencer cubana Amanda Camaraza se convirtió esta semana en tendencia tras publicar un reel en su cuenta de Instagram que nadie esperaba: mientras le contaba anécdotas de su juventud a su hijo Marcello, el bebé simplemente se quedó dormido en sus brazos, ajeno por completo al relato de su madre.

El video acumuló miles de likes y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de la creadora de contenido. La propia Amanda resumió la situación con una frase: «A veces siento que la hija soy yo ».

En las imágenes, Amanda aparece cargando al pequeño Marcello —con los ojos que se le van cerrando poco a poco— mientras ella continúa su historia sin percatarse del efecto que tiene su relato sobre el niño. El contraste entre la energía de la madre y la indiferencia del bebé fue lo que disparó las reacciones.

La sección de comentarios se transformó en un festival de humor cubano. «Mamá, deja la muela ya, que eso fue antes de nuestra era», escribió un seguidor. Otro apuntó: «Nuevo método para dormir a un niño desbloqueado. Pobrecito». Las comparaciones no tardaron en llegar: «Marcello viene siendo mi esposo, que se duerme ante mi labia» y «Ni desde pequeños los hombres nos hacen caso» fueron algunas de las frases que circularon.

También hubo quienes analizaron la situación con más profundidad filosófica: «Ya desde chiquito aprendiendo a bloquear y proteger su energía» y «La cara del niño es de: ¿A qué edad me puedo emancipar?». Otro comentario resumió el sentir general: «Hiciste un video queriendo que saliera bien y salió épico».

Marcelo es el primer hijo de Amanda junto a su pareja Manuel Alejandro Pérez Odicio, conocido como «Manny», y nació en mayo de 2025. Desde entonces, la influencer ha compartido de forma intermitente momentos de su maternidad, aunque en agosto de ese año anunció que alejaría al bebé de las redes sociales para proteger su privacidad.

Este nuevo video es un regreso al contenido familiar espontáneo que caracteriza el estilo de Amanda: sin filtros, con humor y con esa autenticidad que le valió celebrar el millón de seguidores en Instagram el pasado año.

El clip conectó con una experiencia que muchas madres reconocen al instante: el esfuerzo por compartir, y el bebé con sus propias prioridades.