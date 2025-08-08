Influencer Amanda Camaraza decide alejar a su bebé Marcello de las redes sociales

La influencer cubana Amanda Camaraza sorprendió a sus seguidores al revelar que ha decidido, junto a su pareja, alejar a su bebé Marcello de las redes sociales, una determinación que responde a la necesidad de proteger la intimidad y el bienestar del pequeño.

“Manu y yo hemos tomado la decisión de no publicar más a nuestro bebé en las redes sociales, no exponerlo más. Manuel en verdad nunca ha estado de acuerdo en publicar a Marcello, yo he sido siempre la que he querido porque mis seguidores se lo merecen y quiero que vean y compartan esta felicidad tan grande que tengo en mi corazón, porque yo soy una persona demasiado inocente y me sigo creyendo que todo el que me está viendo me ama, me quiere, me adora, me idolatra y quiere a mi hijo y quiere lo mejor para mí, para mi hijo y para mi vida y no es así”, expresó Amanda.

Consciente del impacto de su decisión, la creadora de contenido explicó que, aunque siempre ha compartido su vida con transparencia, ha comprendido que no todo el mundo la sigue con buenas intenciones. No obstante, reconoce el valor de las críticas constructivas.

“Todos esos comentarios que vienen desde el amor y el respeto, comentarios educativos yo los recibo con eso, con amor y con respeto, e intento no cometer esos errores. Tú traes un hijo a este mundo y no te dan un librito donde te dicen lo que tienes que hacer, esto le va a hacer bien, esto le va a hacer mal, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, no, eso tú lo vas aprendiendo pacito a pacito acompañada de tu bebé, él te va enseñando, tú lo vas enseñando y así funciona”, reflexionó.

También aprovechó para lanzar un mensaje claro sobre la maternidad y los juicios a los que se enfrentan muchas madres en redes sociales: “Ninguna madre es perfecta, lo único que sé es que todas lo hacemos lo mejor que podemos y con todo el amor de nuestro corazón, al menos yo”.

Amanda dejó claro que está abierta a consejos sinceros, pero no permitirá ataques malintencionados ni comentarios hirientes sobre su rol como madre: “Vienen otro tipo de personas que ni lo hacen para mi bien, ni para el bien de mi hijo, ni para nada y dicen ‘ay qué mala madre eres, ese niño se te va a morir’, eso no te lo voy a permitir”.

Frente a ese tipo de agresiones, aseguró que su respuesta será contundente, bloquear e ignorar: “Esa negatividad, esa falta de amor, de comprensión y de respeto en mi perfil no la quiero. En primera porque tú no conoces a mi hijo, tú no sabes cómo es mi hijo, ni sabes cómo soy yo como madre, tú estás viendo lo que yo quiero que tú veas, recuerda siempre que lo que yo te muestro en las redes sociales pasó por un proceso de edición y muchas veces no es la realidad”.

La influencer concluyó destacando que cada madre debe ser libre de criar a su hijo como lo considere mejor, y que su prioridad será siempre el bienestar de su pequeño Marcello: “Mi hijo es un niño alimentado, aseado, descansado, vestido, calzado, feliz, es un niño que recibe amor por todos lados”.

Amanda pidió comprensión a sus seguidores y confía en que entenderán el motivo de este cambio. Muchos de ellos ya han reaccionado positivamente en los comentarios, asegurándole que está tomando la mejor decisión para proteger a su hijo.

